Vara dice que el PSOE necesita "buen resultado" para tener gobiernos "fuertes"

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que en la campaña electoral el PSOE debe "luchar para obtener un buen resultado", para que así pueda tener "gobiernos fuertes que defiendan mejor los intereses de la ciudadanía".



"Necesitamos ganar las elecciones europeas, las generales porque ya sabemos cómo de mal le ha ido a este país con el PP y cómo le fue con Pedro Sánchez", ha señalado Vara, quien ha destacado que las medidas que ha tomado el gobierno socialista de Pedro Sánchez "han beneficiado en Extremadura a 500.000 extremeños y extremeñas".



Fernández Vara ha realizado estas declaraciones esta tarde de este lunes en Llerena, donde ha participado en la presentación de la candidata socialista a la alcaldía, Juana Moreno, en un acto al que han asistido además el candidato socialista al Congreso de los Diputados, Valentín García; la portavoz del Gobierno regional, Isabel Gil Rosiña, y el actual alcalde de la localidad, Valentín Cortés.



En su intervención, Vara ha lamentado que los cuatro años de gobierno del PP en la región "fueron crueles para los más débiles", algo que según ha dicho, le recordará "a Monago todos los días de esta campaña, con el PP le fue mal a los estudiantes, a los agricultores, a los pacientes en listas de espera", ha señalado.



Así, Vara ha abogado por "defender lo que significa la política limpia, no todos somos iguales, nuestro partido ha estado siempre junto a las personas que solo tienen la política para cambiar su vida", ya que "esa es la bandera más bonita, la piel de la gente que más lo necesita".



Frente a ello, Fernández Vara ha advertido que "la oposición va a hacer una campaña sucia, la desesperación conduce a la campaña sucia y el que ensucia siempre pierde".



Por último, el dirigente socialista extremeño ha pedido a la candidata socialista en Llerena que "seas tú misma, y ten en cuenta que, desde ahora, tú eres nuestra cara en Llerena, tú representas a los socialistas en esta ciudad", tras lo que ha aseverado que cuando sea la alcaldesa de la localidad "serás la alcaldesa de todos, no solo nuestra, sino de quién te vota y también de quién no lo hace".



Finalmente, ha apuntado que "el PSOE no puede ser un partido tómbola, no podemos decirle a la gente solo lo que quiere oír", sino que a su juicio es necesario "convocar a la gente a un proyecto común de igualdad de oportunidades, somos un proyecto de ciudadano".



FUTURO PARA EL MUNDO RURAL



Por su parte, el actual alcalde de Llerena, Valentín Cortés, ha destacado que el proyecto socialista para Llerena y para Extremadura es "garantía de futuro para el mundo rural".



Valentín Cortés ha recordado que tras veinte años al frente de la alcaldía de Llerena inicia una nueva etapa política a nivel regional, donde va en la lista del PSOE a la Asamblea de Extremadura, a la que espera "aportar "la dilatada experiencia sobre administración local y mundo rural" para seguir trabajando en "el ambicioso proyecto de ciudad que tenemos los socialistas", ha sostenido.



Por último, la candidata socialista a la alcaldía de Llerena y actual concejala de Sanidad, Consumo, Igualdad y Participación Ciudadana, Juana Moreno, ha avanzado que concibe "la política al servicio de las personas" trabajando siempre para "mejorar sus vidas", y además, ha reiterado que es "una enorme responsabilidad" que afronta con "humildad e ilusión junto a este gran equipo", el cual "nos avala el trabajo bien hecho".



También ha destacado que las nuevas incorporaciones aportan "las infinitas ganas de seguir trabajando por nuestro pueblo", ha señalado Moreno, quien ha destacado que la candidatura actual "es la heredera de los socialistas que iniciaron la transformación de Llerena, la que hoy todas y todos disfrutamos".



Por todo ello, "trabajaremos por una Llerena más justa e igualitaria", y ha añadido que no van "a dejar de soñar con construir un futuro mejor porque Llerena y su gente se merecen lo mejor", ha finalizado la candidata socialista a la alcaldía de Llerena.