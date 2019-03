Monago destaca el compromiso y experiencia de Tina Rodríguez y augura su victoria el 26M

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha destacado el compromiso y la experiencia de la candidata del PP a la reelección al frente de Alcaldía de Fregenal de la Sierra, Tina Rodríguez, y se ha mostrado convencido de que se mantendrá al frente del gobierno municipal tras los comicios del próximo 26 de mayo.

Monago ha añadido que Rodríguez es una alcaldesa que "tiene abiertas las puertas de su despacho", que "siempre tiene un buen gesto y una sonrisa para sus vecinos" pero, sobre todo, "da la pelea" por Fregenal de la Sierra, afirmando que "Tina pelea en Mérida o pelea en Madrid, donde haga falta, siempre defendiendo el interés de sus vecinos por encima de cualquier consideración".

Durante el acto de presentación de la candidata, en el que ha estado también presente el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, Monago ha incidido, no obstante, en que Tina "será mejor alcaldesa, si está acompañada en España por un gobierno de Pablo Casado", matizando que "a mí, como presidente de la Junta, también me vendrá mejor tener un presidente comprometido con España que no tenga apoyos extraños".

Para Monago, "necesitamos un presidente que piense en el interés general de todos los españoles, sean o no nacionalistas", ha reflexionado el líder del PP extremeño y, en esta línea, ha recordado que el gobierno de Pedro Sánchez "le ha enchufado" a Cataluña 70.000 millones de euros en inversiones, mientras se ha olvidado de Extremadura.

El presidente del PP de Extremadura ha reiterado la importancia de que los ciudadanos conozcan la "letra pequeña" del voto que depositarán en las urnas en los diferentes comicios. Así, ha insistido en que las fuerzas políticas deben ser claras al exponer cuál es su posición de cara a futuros pactos postelectorales porque no es lo mismo que el voto termine en un sitio u en otro.

Por su parte, la candidata del PP a la Alcaldía de Fregenal de la Sierra, Tina Rodríguez, se ha mostrado ilusionada por afrontar este nuevo reto. Rodríguez ha reconocido que le costó "mucha reflexión" el presentarse nuevamente para liderar el ayuntamiento frexnense, pero ha destacado que han sido los propios vecinos quienes le han animado a dar el paso.

Además, ha añadido que, "cuando uno se compromete con los vecinos y se entrega, eso tiene un coste familiar y personal importante" y "momentos difíciles de mucha tensión" y, asume la candidatura con "ganas de seguir dando todo por Fregenal".

Y, el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha mostrado muy satisfecho por estar en su pueblo, Fregenal de la Sierra, "acompañando a Tina y a José Antonio", a quienes ha elogiado porque "podrían tener una vida más cómoda" y "anónima" y "han elegido trabajar por sus vecinos".

También, ha recordado que, "José Antonio y yo fuimos compañeros en gobierno, durante los peores años de la crisis" y, Monago "cogió una región arruinada y la dejó mucho mejor".

En esta línea, ha invitado a "votar con la cabeza, el bolsillo y con un poquito de corazón por un gobierno serio para España", concluyendo que "aquí se vota al PP o se vota al PSOE y sus pactos para romper España".