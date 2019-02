SES baraja el Perpetuo Socorro como alternativa para "traslado urgente" de 'Los Pinos'

Ep.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta, José María Vergeles, ha aseverado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) baraja el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz como alternativa para acometer un "traslado urgente" del Centro de Salud Zona Centro, conocido como 'Los Pinos', al ser dicho hospital "el único que está adaptado para trasladar en un día el centro de salud".

A preguntas de los periodistas sobre dicho centro de salud, aquejado de problemas estructurales, Vergeles ha reconocido que, "si hay que hacer un traslado urgente", "solamente" les queda el Perpetuo Socorro, aunque saben que está fuera de la zona del área de salud y "no" quieren llegar a esa situación, razón por la cual se han adelantado a hacer todos los estudios posibles y a solicitar todos los terrenos posibles.

"No puedo saber cómo se van a comportar las grietas, de momento no hay ningún riesgo para nadie, porque si no ya no estaríamos ahí, estaríamos en otro sitio", ha expuesto el consejero, para quien "evidentemente" un posible traslado al Perpetuo Socorro es una situación a la que "no" les gustaría verse "abocados por una cuestión de discusión en el pleno del ayuntamiento" y, entre todos, hay que encontrar "una solución que satisfaga a los vecinos".

TERRENOS PARA UN NUEVO CENTRO

En relación al consistorio de la capital pacense, Vergeles ha apuntillado que desde la Consejería les han mandado una carta solicitando terrenos para construir un nuevo centro de salud pero que "no" tiene "ninguna constancia escrita", como tampoco le ha llegado una moción que sabe que se ha debatido en el pleno del ayuntamiento en torno a este asunto.

Así y "con esa tesitura", ha continuado, están "en todo momento" intentando "velar por la seguridad", tanto de los pacientes como de los profesionales que están en el actual edificio del Centro de Salud Zona Centro de 'Los Pinos', donde se han instalado unos sensores que permiten saber si las grietas "en algún momento pueden correr peligro o no".

"Tenemos una alternativa planteada por si hubiese que hacer un traslado urgente, que es lo que nos preocupa, y estamos esperando la respuesta de las diferentes administraciones a las que se lo hemos solicitado", ha abundado Vergeles, que ha recordado que las posibilidades son pedir un terreno al ayuntamiento para construir un centro nuevo y utilizar, una vez que se trasladen, los juzgados.

Ante ello, ha añadido que el consistorio, la corporación municipal o el pleno del ayuntamiento "se ha posicionado en relación a pedir un local que es patrimonio de la Diputación Provincial de Badajoz" como el antiguo Hospital Provincial, una situación que "no" se les "había dado nunca" y en relación a la cual el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, ha alertado de que esas instalaciones que acogieran en su día el Centro de Salud Zona Centro "no están ya como estaban".

Ha dicho, además, que "parece ser" que en los informes que maneja la diputación esa zona del edificio, que es la de última construcción del Hospital Provincial, "tenía problemas estructurales", una contingencia cuyo alcance desconocen hasta que "no" se les conteste "oficialmente de alguna manera".

"Si las posibilidades que nos dan desde la corporación municipal son recurrir a otra administración para que se pronuncie sobre la disponibilidad de otros terrenos nos lo están poniendo muy difícil", ha concluido Vergeles, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de asistir en Badajoz al Consejo Científico Asesor del Sistema Sanitario Público de Extremadura.