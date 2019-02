Cabezas pide "sacar del olvido" calles "sin arreglar" de Las 500 Viviendas de San Roque

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido este lunes al gobierno local "sacar del olvido" las calles sin arreglar de Las 500 Viviendas de San Roque de la capital pacense.

Así pues, entiende que "no se puede rehuir más tiempo" el "mal" estado de la zona, y que el Ayuntamiento de Badajoz tiene que "trabajar" con los vecinos para dar una "solución satisfactoria".

De igual modo, urge a completar la urbanización del entorno del colegio público Luis Vives y "acabar de una vez" con las calles de tierra de su entrada principal y de "toda" la barriada.

En este sentido, considera que el estado del entorno del Polígono de García Martín, más conocido como Las 500 viviendas de San Roque, necesita una "solución" al cumplirse en mayo 48 años desde que el 1 de mayo de 1971 fueron entregadas por el Ayuntamiento de Badajoz (que las construyó) a sus propietarios.

"Los espacios entre edificios son privados de uso público, menos la arteria principal del polígono de bloques, que es municipal y que no necesita intervención", ha dicho el socialista, que añade que ése es el motivo que alega el consistorio para "no intervenir", aunque "sí que lo ha hecho en un espacio privado en las traseras del colegio público Luis Vives y en el acerado del perímetro al centro de enseñanza".

Considera, en este sentido, que la calle De las escuela, de acceso al colegio, debe asfaltarse "cuanto antes" por el "bien" de los niños y niñas, tal y como informa en una nota de prensa el PSOE local de Badajoz.

Igualmente, para Cabezas, "el Ayuntamiento de Badajoz ha optado por no cumplicarse la vida y ha preferido no llegar a ningún acuerdo con los vecinos de los inmuebles y el resultado es una zona con calles de tierra, con hierba, sin mobiliario urbano (bancos) o desfasado (papeleras), con farolas antiguas y con charcos cuando llueve y que permanecen largo tiempo".

"El estado del entorno es deplorable, sin jardines, y no puede ser el estado actual sea el mismo que cuando se hizo, si bien los vecinos son los que han construido el acerado existente, no siempre de la mejor manera", asevera el edil socialista, que ha comentado que los vecinos tienen "problemas" cuando hay roturas de tuberías de agua, pues la concesionaria "no quiere intervenir".

"De los 48 años de vida de la barriada, 24 años ha estado en el gobierno el Partido Popular y les ha condenado al olvido, a la indiferencia y esta situación es insostenible por más tiempo si queremos ser un ejemplo de Smart City o de accesibilidad", manifiesta Ricardo Cabezas.

Aunque "ya es tarde", el portavoz socialista le pide al alcalde que gire una visita a este punto de San Roque y "palpe la realidad" de estos vecinos.

Se pregunta Cabezas si "¿esto debe seguir así?, ¿esto está bien o mal? Todos estamos convencidos que la situación actual debe cambiar, luego hagámoslo. Badajoz no puede tener en 2019 calles de tierra y que estos vecinos son, como tantos otros, los olvidados de Fragoso", concluye.