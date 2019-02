Julia Timón: le haría "ilusión" ser la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Badajoz

Ep

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, Julia Timón, ha reconocido que le haría "ilusión" ser la candidata de la formación naranja a la Alcaldía de la capital pacense en las próximas elecciones municipales, una decisión que, en todo caso y según ha destacado, depende del partido que preside Albert Rivera.

"¿Qué me hace ilusión (ser candidata)? Lo he dicho cientos de veces, sí me hace ilusión porque aquí es donde se ve el trabajo, día a día, reflejado sin duda a través de una buena gestión y se ve en la mejora de la vida de los ciudadanos", ha expuesto.

No obstante y sobre cuándo se adoptará dicha decisión, la edil ha dicho que "no" lo sabe, que "no se puede posponer ya mucho más" y que están a la "espera", pero que "no" están "nerviosos" y siguen trabajando.

Al mismo tiempo, ha explicado que en el caso de la ciudad de Badajoz no habrá primarias para elegir al candidato de Cs a la Alcaldía dado que, según la normativa de la formación naranja, hasta que no se tienen 400 afiliados no se puede hacer dicho proceso y "no" llegan "todavía" a dicha cifra.

"¿El partido cree que cuento con las cualidades suficientes como para hacerme cargo de este tema? Aquí estoy. ¿Que el partido piensa que hay personas que podrían hacerlo mejor? Pues estupendo, si en definitiva es de lo que se trata, en definitiva no se trata más que de la ciudad", ha valorado la portavoz de Ciudadanos.

CS Y LA INMOBILIARIA MUNICIPAL

Julia Timón ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la labor de Ciudadanos relativa a la Inmobiliaria Municipal, en relación a lo cual ha recordado que este pasado lunes se ha presentado a los diez ganadores del concurso de ideas convocado por el ayuntamiento en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Extremadura (Coade) para levantar 30 viviendas en 10 solares en 'El Campillo'.

Unas viviendas que se suman a las 40 previstas en las dos manzanas más cercanas a la Torre de Espantaperros, también objeto de otro concurso de ideas actualmente en marcha, y a 17 proyectadas en la calle Concepción Arenal.

Así, ha valorado que son "buenas noticias" para el centro histórico que haya previsto casi un centenar de viviendas que van a comenzar a construirse antes de finalizar el año, al tiempo que ha criticado la postura al respecto del portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, que ha mostrado su "satisfacción" y ha exigido, según Timón, que "se desvincule de la política de futuros gobiernos este exitoso camino comenzado de la regeneración del Casco Antiguo".

Una actitud del portavoz socialista que "como poco" le sorprendió y en relación a la cual ha espetado que, antes de hacerse cargo de la portavocía de Ciudadanos, en diciembre de 2016 la oposición "frenó" tres proyectos de la Inmobiliaria Municipal en los poblados, relativos a viviendas en Villafranca y Gévora y a naves industriales de Balboa.

"Cabezas se opuso, impidió que se pudieran construir las naves industriales de Balboa ¿y por qué lo hizo? Por intereses absoluta y totalmente políticos, tratando de secuestrar a los ciudadanos de los poblados para conseguir propósitos exclusivamente políticos mediante una moción de censura que él imaginaba", ha criticado, para reconocer que "por eso ahora" le llama "poderosamente la atención" que Ricardo Cabezas "trate de desvincular la política a las actuaciones de Inmuba".

Julia Timón ha defendido seguidamente que "gracias a Ciudadanos" los vecinos de Balboa y los integrantes de la Cooperativa de Mataquinteros han "conseguido" que se pudiesen construir 26 naves industriales para poder hacerse cargo de la producción completa tras el "grave problema de espacio" que tenían, y que "se solventa" a raíz de que la formación naranja diera el "visto bueno" a esta operación realizada mediante un aval bancario.

En su opinión, desde que Ciudadanos llegó al Ayuntamiento de Badajoz ha mostrado un "gran interés" por "impulsar" la Inmobiliaria Municipal "sobre todo pensando en el Casco Antiguo" y, en relación a 'El Campillo', ha lamentado el retraso experimentado en este proyecto de regeneración y ha tildado de "pusilánime" en este tema al equipo de gobierno del PP, que ha sido "presionado" por Cs para que "saliera adelante".

También en relación a la Inmobiliaria ha subrayado que, desde el Consejo de Administración, la formación naranja ha "presionado" para "sacar adelante" dicha institución en aspectos como que el "gran número de trabajadores" con el que contaba "la hacía inviable por ser realmente muy gravosa económicamente", ante lo cual ocho de sus 15 trabajadores pasaron a formar parte del Área de Patrimonio y Contratación a través de una modificación de la relación de puestos de trabajo a la que "se opusieron" en pleno PSOE y Podemos.