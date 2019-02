Cabezas urge que ninguna fuerza política "pare" recuperación de El Campillo de Badajoz

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha abogado por el compromiso de que ninguna fuerza política pare la recuperación de la zona de El Campillo en los próximos años.

En concreto, el candidato a la Alcaldía de Badajoz por el PSOE ha recordado que hace unos meses señaló que la recuperación de esta zona pasa por un pacto de ciudad, donde se comprometan todas las fuerzas políticas, "con independencia a quien se haga con la Alcaldía en la próxima legislatura", para que la recuperación del Casco Antiguo y, especialmente la zona degradada de El Campillo, sea "imparable".

"Es una prioridad para el PSOE seguir en esta línea, en este concurso de ideas que es lo que viene defendiendo el Grupo Socialista desde hace seis años para transmitir transparencia y seguridad a la hora de intervenir en una zona tan sensible y abandonada como es El Campillo", ha sostenido Cabezas en una nota de prensa.

De igual modo, ha valorado "positivamente" la presentación de la segunda fase del concurso de ideas de esta zona de la ciudad, interviniéndose en los proyectos que no necesitan estudio de detalle y sobre lo cual ha reconocido que no entiende el retraso que esta iniciativa ha conllevado y que "de nuevo sea al final de una legislatura cuando se quiera impulsar", por lo que ha lamentado que "no haya sido una verdadera prioridad" para el equipo de gobierno del PP dado que, en ese caso, "hubiera llegado mucho tiempo antes".

Para Cabezas, "es muy positivo que por fin se empiece a ver la luz en la regeneración urbanística de El Campillo" y el PSOE "sigue insistiendo en la necesidad de promover un Pacto local por la recuperación integral del Casco Antiguo en el que estén involucradas administraciones públicas, grupos políticos, entidades sociales y empresariales".

"A partir de ahora, ningún grupo político, gobierne quien gobierne a partir de mayo en el ayuntamiento, puede frenar la rehabilitación de esta zona tan importante de la ciudad", ha defendido Ricardo Cabezas, que ha agregado que la rehabilitación de El Campillo y de todo el Casco Antiguo es una "demanda clamorosa de la ciudad" y, aunque todas las administraciones y particulares "han puesto su parte", "queda mucho por hacer".

Tras años de "pequeños anuncios fallidos", ha sostenido, el PP "ha venido dando el banderazo de salida a la rehabilitación de El Campillo siempre en vísperas de elecciones municipales" y ocurrió algo similar en 2015 y en 2011, cuando "debiera haberse iniciado hace dos décadas, que es el tiempo en que la recuperación de la zona se refleja en los medios de comunicación".

Así, ha concluido, los titulares de prensa "no son vinculantes" y, para el PSOE, la rapidez de los miembros del equipo de gobierno PP para dar "titulares mediáticos" es "inversamente proporcional a la lentitud de las actuaciones".