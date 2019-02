Fragoso: "Acaba ya la etapa Pedro Sánchez" y "por fin" los españoles podrán "decidir"

Ep.



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha sostenido que con las elecciones generales fijadas por el presidente del Gobierno para el próximo 28 de abril "acaba ya la etapa Pedro Sánchez", una de las "más oscuras" de la democracia española, y "por fin" los españoles podrán "hablar y decidir" hacia donde quieren que vaya el país.



"Me genera una doble sensación, una sensación francamente positiva y de alivio, creo que acaba ya una de las etapas más oscuras de la democracia española, donde un presidente que nunca había ganado unas elecciones por primera vez en la historia y con el apoyo de los separatistas, de los independentistas y de los amigos de los etarras estaba ocupando La Moncloa", ha considerado, para agregar que "además" estaba "desgobernando el país en favor de aquellos que lo querían romper".



A preguntas de los periodistas por su valoración después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este viernes la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril, el también presidente del PP en la provincia de Badajoz ha defendido que llevaban "mucho tiempo y meses pidiendo elecciones ya", pero que la fecha está elegida pensando "única y exclusivamente en los intereses del presidente del Gobierno" y que "él cree que son de su partido".



Así, ha considerado que Sánchez no ha "pensado en los intereses de los españoles" al someterles en menos de un mes dos veces consecutivas "a la tensión que suponen unas elecciones", con el gasto electoral, que se multiplica por dos porque hay que hacer dos campañas electorales.



"Dos veces movilizar a la gente lo único que parece que tiene como objetivo es generar la abstención, que la gente tenga desapego y que vaya a votar poca gente, yo lo que quiero es hacer un llamamiento para que en ambos casos haya una participación masiva", ha señalado en todo caso Fragoso, para quien "el sentido común hubiera dicho que las elecciones se tendrían que haber convocado todas el mismo día", el 26 de mayo.



De este modo, ha continuado, se habría evitado que los españoles sean "sometidos a esa tensión", sobre lo cual ha redundado en todo caso que es "su responsabilidad" y "allá su conciencia" o si ha preferido poner sus intereses personales o los de su partido por delante de los del país "una vez más".



También ha confiado en que "por fin" llegue ese día 28 de abril y los españoles puedan expresarse en libertad para decidir el país que quieren construir; un país que "sin duda" para él mismo "es un país unido y un país que camine hacia la esperanza y no un país que camine hacia la fractura y hacia los intereses particulares".



PGE



El regidor de la capital pacense ha hecho hincapié por último en que este adelanto electoral viene "derivado" del hecho de "tumbar" los Presupuestos Generales del Estado, lo cual ha permitido evitar "el latrocinio que se quería cometer con la ciudad de Badajoz" con, según ha citado como ejemplo, la "desaparición casi completa" de todas las inversiones "importantes" previstas dado que le habían "quitado" al municipio el desdoblamiento de la Carreta de Sevilla, habían "reducido" la inversión en la Alcazaba o había "desparecido" la inversión en Ricardo Carapeto.



Para Fragoso, "no aparecía ninguno de los anhelos que tenía esta ciudad de forma importante" y la inversión que aparecía reflejada en materia ferroviaria era "simbólico" y "exclusivamente lo que han dejado de invertir el año pasado", por lo que ha insistido en que "todo eso al final se ha tumbado".



Ante ello, ha confiado en que "pronto" haya un Gobierno de la nación que "entienda la sensibilidad" de los extremeños y de esta ciudad y que se pueda mirar hacia delante "con futuro y esperanza". "Que era precisamente lo que, con Pedro Sánchez, no podíamos hacer", ha concluido, preguntado por este asunto, en declaraciones a los medios tras asistir a una rueda de prensa en Badajoz.