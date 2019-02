El presidente de Diputación de Badajoz defiende que "España no necesita relator"

El presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, ha considerado "legítimo" que el PSC "luche por mejorar la convivencia en Cataluña, pero no a costa de enturbiar la convivencia en el resto de Comunidades Autónomas".

A través de sus redes sociales, Gallardo cuestiona "¿cuándo el PSC va a empezar a pensar en el proyecto colectivo del que forma parte llamado PSOE?", añadiendo que como socialista defiende "la unidad de España como elemento sustancial para llevar a cabo nuestro proyecto político".



En ese sentido, el también alcalde de la localidad pacense de Villanueva de la Serena ha reafirmado que "sin unidad de España no hay socialismo", ya que según ha recordado, uno de sus principios "es la solidaridad y para ejercerla se necesita un estado fuerte y unido".



Ante esta situación, ha destacado la necesidad de "hablar, hablar y hablar para resolver el problema en Cataluña" pues, "solo desde el diálogo se pueden solucionar los problemas aparentemente más complejos" pero, ha advertido de que el diálogo "no se debe utilizar nunca para debilitar a España como pretende el independentismo catalán".



Así, ha asegurado que "España no necesita relator ni tampoco debemos facilitar un relato a los independentistas para debilitar nuestra democracia que con tanto esfuerzo y trabajo fueron capaces de construir nuestros padres y abuelos"..



Ante la situación, Miguel Ángel Gallardo ha considerado que "en los momentos de dificultad es donde los constitucionalistas tenemos que estar juntos", reclamando al Gobierno central y al PSOE que "no se dejen enredar ni por los independentistas ni por el PSC".



Y, ha pedido al PP y a Ciudadanos que se manifiesten por España "de la mejor forma que pueden hacerlo", como es "aprobando los presupuestos del Gobierno para debilitar al independentismo".