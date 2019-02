El nuevo equipo de TAC donado por Amancio Ortega funcionará "en pocos días"

Ep

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha destacado este jueves, que el equipo de tomografía axial computerizada (TAC) para el tratamiento del cáncer, donado por la Fundación Amancio Ortega, comenzará a funcionar en el Hospital Universitario de Badajoz "en pocos días".

Así ha respondido Vergeles a preguntas de los periodistas relativas a la implantación de aparatos para el diagnóstico de cáncer, así como de cuatro aceleradores lineales para el tratamiento de la enfermedad en los hospitales de la región, en una rueda de prensa ofrecida este jueves, en Mérida.

De esta forma, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta ha explicado que la donación efectuada por la Fundación Amancio Ortega a los hospitales para el tratamiento del cáncer se ha dividido en tres lotes, de los cuales uno está integrado por aparatos de diagnóstico y simulación para dar tratamiento al cáncer.

En esta línea, ha destacado que los equipos de tomografía axial computerizada (TAC) comenzarán a funcionar "en pocos días" en el Hospital Universitario de Badajoz, al tiempo que ha resaltado que en el Hospital Universitario de Cáceres estos aparatos iniciarán su funcionamiento "en cuanto se abra ese apartado" en dicho centro.

Por otro lado, ha detallado que el segundo lote, que está relacionado con la radioterapia intraoperatoria del nuevo Hospital Universitario de Cáceres "está adjudicado, sigue su calendario adecuado y empezará a funcionar en cuanto se dote de alta tecnología", ha concretado.

ACELERADORES LINEALES

Por otra parte, José María Vergeles se ha referido a un tercer lote que incluye la instalación de cuatro aceleradores lineales en los Hospitales de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia.

En este sentido, ha resaltado que la adquisición de los aceleradores lineales cuenta con dos "inconvenientes" ya que, según ha dicho, no comienzan a fabricarse hasta que se piden, y solo lo fabrican dos empresas en el mundo, ha indicado.

De este modo, en relación al acelerador lineal del Hospital Universitario de Cáceres ha explicado que la administración regional adjudicó la compra de los cuatro equipos nuevos a una de las dos empresas, pero la segunda recurrió y el proceso burocrático continúa aún, ha afirmado.

En esta línea, ha remarcado que la intención es que el Hospital Universitario de Cáceres disponga de su acelerador lineal "cuanto antes", ya que, según ha dicho, "ya está construido el doble búnker para albergarlo".

Respecto a la instalación del resto de aceleradores lineales, Vergeles ha puntualizado que en el Hospital de Badajoz "no corre excesiva prisa" porque el periodo de obsolescencia "es mayor" y ya existe un acelerador instalado con fondos propios del SES y funcionando.

Asimismo, ha destacado que en el caso del Hospital de Mérida, es necesario realizar un segundo búnker para que no salgan las radiaciones que, según ha dicho, "todavía no está construido", al tiempo que ha destacado que el acelerador lineal del Hospital de Plasencia no podrá comenzar a funcionar "hasta que no se instale el acelerador de Cáceres".