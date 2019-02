Junta trabaja para poder dar en alquiler social casas de Guardia Civil en Suerte Saavedra

Ep.



El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha subrayado que la Junta tiene "interés absoluto" en convertir las viviendas del bloque de la Guardia Civil en el barrio de Suerte de Saavedra de Badajoz, actualmente en propiedad del Estado, en inmuebles suyos, para poder posteriormente adjudicarlas en régimen de "alquiler social".



De este modo se ha pronunciado Vergeles en respuesta a una pregunta en el pleno de la Asamblea este jueves formulada sobre la cuestión por el diputado de Podemos Daniel Hierro, quien por su parte ha considerado "inexplicable" que la Junta "no haya conseguido llegar a un acuerdo con el Estado para que les cedan o les compren esas viviendas".



Al respecto, el consejero de Sanidad ha recordado que dichos inmuebles suponen "un bien patrimonial que no es de la Junta de Extremadura", y ha invitado a Podemos Extremadura a que su grupo llegue a plantear solicitudes sobre la cuestión en el Congreso, al tiempo que ha incidido en que la formación 'morada' en todo caso debería aportar "alguna luz" sobre lo que entiende podría ser un "traspaso razonable" de dichas viviendas en Badajoz.



Por su parte, el diputado de Podemos ha dicho que "el problema" es que en Extremadura "hay una dificultad muy grande para miles de familias de acceso a la vivienda", ya que "empieza a llegar la onda expansiva de la subida de los alquileres también a esta región" y la Junta "no ha hecho nada" durante esta legislatura en materia de Vivienda.



"Si hubiesen actuado desde hace casi cuatro años seguramente eso ahora se mitigaría muchísimo", ha advertido Daniel Hierro, quien ha criticado que la Junta "sigue poniendo en los presupuestos varias partidas en materia de Vivienda porque hay que rellenar esos huecos" pero "en cuatro años no ha dado ni una sola ayuda al alquiler", según la solicitud de información hecha por Podemos y a la que le respondió la Junta "hace 10 ó 15 días".



"De las ayudas propias con dinero propio de la Junta las únicas que se van a hacer durante estos cuatro años todavía no han pagado ustedes ninguna. Han tramitado la del Plan Estatal de Vivienda porque no les quedaba otra", ha aseverado el diputado de Podemos en alusión al Ejecutivo autonómico.



Al mismo tiempo, y sobre las viviendas de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra de Badajoz, Daniel Hierro ha indicado que le parece "normal" que la asociación de vecinos de la zona esté planteando, dice, la posibilidad de "empezar a hacer acciones de protesta", toda vez que desde el año 2006 "ya hay referencia" de que un Gobierno del PSOE "quería permutarlas o comprarlas" para que pasasen a pertenecer al parque público de la Junta.



En este sentido, ha añadido que "desde diciembre de 2017 están ocupadas esas viviendas por familias que malviven allí", ha indicado, y ha recordado que "desde febrero de 2018 (la Junta) están teóricamente haciendo gestiones para que esas viviendas pasen a ser parte del parque público", lo que le lleva a considerar "inexplicable" que la Administración autonómica "todavía no" haya logrado "llegar a un acuerdo con el Estado" sobre la cuestión.



Sobre este mismo respecto, Daniel Hierro ha planteado que "los culpables de que la derecha y la ultraderecha aumenten entre otras razones es la desafección", así como que "la desafección se crea cuando se les dice a las personas, se les promete que se van a cambiar las cosas y no se cambian", algo que "desgraciadamente" está ocurriendo, ha apuntado, en materia de Vivienda por parte de la Junta durante esta legislatura, donde "no ha cambiado nada".



APORTAR "ALGUNA LUZ"



Mientras, el consejero de Sanidad ha dicho que cree que Podemos podía dar "alguna luz" sobre lo que entiende que podría ser "un traspaso razonable" en un tema que es "gestión patrimonial" para conseguir "ese interés que tiene la delegada de Gobierno actual y la Junta" sobre las citadas viviendas en Suerte de Saavedra de Badajoz.



En este punto, ha reconocido que "hay necesidades de viviendas sociales en Badajoz ciudad", al tiempo que ha añadido que "el interés se muestra no sólo con la actual delegada del Gobierno" sino también con la anterior delegada del Gobierno".



"Tuvimos una reunión conjunta con el ministerio en enero del 2018. Cinco reuniones hemos mantenido con las delegaciones del Gobierno, tanto la delegada del Gobierno anterior como la actual. Y además nos hemos reunido, aunque no lo digamos como hacen ustedes, con las asociaciones de vecinos interesados para escucharles", ha incidido Vergeles, quien recuerda que en la primera legislatura de Vara en el gobierno regional "ya" se mantuvieron "conversaciones" que después "se suspendieron".



En todo caso, ha incidido en que el actual Ejecutivo regional tiene "interés absoluto de convertir esas viviendas (en Suerte de Saavedra) propiedad del Estado en viviendas de la Junta de Extremadura" para poder adjudicarlas "en régimen de alquiler social", algo en lo que según ha incidido dicha administración está "trabajando intensamente".