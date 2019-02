La Junta dice que Elysium City no ha paralizado el proyecto previsto en Castilblanco

Ep.



La vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha reiterado que la solicitud presentada por la empresa Cora Alpha, promotora de la ciudad inteligente Elysium City en Castilblanco (Badajoz), para suspender los plazos de la tramitación del mismo, no supone la paralización del proyecto.



La también consejera de Hacienda y Administración Pública se ha referido a este asunto en la Asamblea de Extremadura en respuesta este viernes a una pregunta del diputado del Grupo Popular Francisco José Ramírez, tras conocerse la petición de la empresa de suspender los plazos de tramitación, según sus propias explicaciones, al objeto de presentar una mejora técnica a la documentación.



Un proyecto presentado "a bombo y platillo", ha dicho Ramírez, por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que prevé la creación de 6.000 puestos de trabajo durante su construcción y hasta 60.000 cuando esté concluido, tras una inversión prevista de 13.700 millones de euros, y que según el diputado 'popular', la empresa "recientemente ha suspendido el proyecto".



La respuesta ofrecida por la Junta demuestra, ha señalado, que este proyecto es un "engaño manifiesto" con el que los socialistas extremeños vuelven a utilizar la "vieja fórmula" de "prometer el oro y el moro", generando "expectativas e ilusiones en torno a un proyecto que no está garantizado", para después de las elecciones dar "excusas" para justificar la paralización de esta "película de ciencia ficción".



Por su parte, la consejera ha apuntado que los trámites que debe seguir el proyecto están recogidos en la Ley de grandes instalaciones de ocio (Legio). Así, según ha señalado, la solicitud de suspensión de los plazos que realiza la empresa "no implica la paralización", sino más bien "la voluntad de cumplir escrupulosamente la ley" y para subsanar posibles "defectos".



Asimismo, ha señalado que la Junta solo se pronunciará sobre la autorización del proyecto, y no sobre la viabilidad del mismo, y ha insistido en que la competencia de la Administración pasa por promover el marco legal adecuado para atraer inversiones a la comunidad al tiempo que acompaña a los empresarios de la región.