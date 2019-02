Monago pide no "engañar" a los extremeños con el proyecto de ocio en Castilblanco

Ep.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido no "engañar" a los extremeños con el proyecto de ocio en Castilblanco (Badajoz) y ha acusado al líder del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, de "utilizar una ilusión colectiva para ganar las elecciones", aunque, en su opinión, "se le ha caído el sombrajo" y el "muñeco de Walt Disney".

De este modo, Monago ha mostrado su compromiso de "no engañar" al pueblo extremeño y de "no venderle Walt Disney en Castilblanco" o pasearse "con unos inversores que no tienen asegurado ni un céntimo de euro de inversión".

"Porque al pueblo extremeño no se le puede engañar con 3.000 millones de euros de inversión, con 50.000 puestos de trabajo y no tener ni un céntimo de euro y no tener estas empresas ni siquiera para poner la fianza, que es lo que ha pasado", ha aseverado.

Al mismo tiempo, José Antonio Monago ha considerado necesario "hablar con claridad", ya que "no vale ponerse en modo pánico, como están los socialistas ahora", toda vez que, como ha remarcado, "querían cerrar Almaraz" y cuando se le han "descubierto sus ideas, ahora resulta que no, no, no".

"No, habéis trabajado para cerrar Almaraz. Guillermo, tú eres el principal comercial del cierre de Almaraz, y te lo digo aquí, y te he ofrecido un debate y te has acuñado en tablas, cuando quieras te lo demuestro", ha aseverado el presidente de los 'populares' extremeños.

Así, Monago ha expuesto que cuando hubo que realizar la ampliación del almacén temporal individualizado para los residuos el PSOE "votó no" e hizo un "informe en contra" porque su programa electoral pone "cerrar Almaraz".

"Cuando uno pone cerrar Almaraz es cerrar Almaraz, no vale decir que como me ha salido la gente a la calle yo estoy trabajando por lo contrario. No, tú estás trabajando por cerrar Almaraz. Y como vienen las elecciones han sacado una prorroguita, una prorroguita", ha indicado.

No obstante, Monago ha alertado de que el posible cierre de Almaraz afecta a toda Extremadura y no solo al Campo Arañuelo o al norte de Cáceres, ya que son "miles de empleos de mucha calidad y eso repercute al conjunto del pueblo extremeño".

Finalmente, ha aseverado el presidente del PP de Extremadura que es necesario dar a los ciudadanos "certezas" y no "fintas de última hora en función de las manifestaciones", por lo que ha vuelto ha mostrar su compromiso de que "no se cierre Almaraz".

Monago ha realizado estas declaraciones este pasado martes durante su intervención en Puebla de la Calzada (Badajoz) en el acto de presentación de Julio Pámpano como candidato a la alcaldía de la localidad.