El PSOE destaca que el proyecto de complejo turístico en Castiblanco "está ahí"

La diputada del PSOE en la Asamblea Ascensión Godoy ha destacado que el proyecto del complejo turístico 'Elysium City' en Castilblanco (Badajoz) "está ahí", toda vez que lo que la empresa promotora "lo que ha pedido es un aplazamiento para aportar más documentación" sobre la iniciativa.



"En esas estamos, imagino que todas las empresas quieren presentar lo más cerrado posible los proyectos para que no tenga ningún tipo de problemas", ha añadido Godoy.



De este modo, reiterando el planteamiento realizado este mismo martes en rueda de prensa sobre la citada cuestión también por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, la socialista ha incidido en que cuando esté "toda" la documentación necesaria entonces la Administración regional tendrá un plazo de "seis meses" para "responder y dar todas las autorizaciones pertinentes".



Por su parte, la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha considerado que el citado proyecto empresarial en Castilblanco fue presentado "en pañales" y con "prisas" debido a la cercanía de las próximas elecciones autonómicas, y ha afirmado que la empresa promotora "según ha presentado la documentación se ha suspendido (la iniciativa)".



En este sentido, la 'popular' ha dicho que "no es serio" que se presente un proyecto empresarial con "castillos en el aire" y con "prisas" ante la cercanía de las elecciones, ya que "las prisas son malas consejeras" y además "antes de presentar un proyecto públicamente hay que tener certezas".



De este modo, Teniente ha afirmado que el proyecto en cuestión está "en pañales", y ha recordado que en todo caso desde el PP han sido "leales no, lo siguiente" con la comunidad en el momento en el que dio su apoyo a la aprobación de la LEGIO, la norma en virtud de la cual se favorece el impulso de iniciativas empresariales del tipo de la de Castilblanco.



A su vez, la presidenta del Grupo Podemos en la Asamblea, Irene de Miguel, en alusión al proyecto de Castilblanco, ha lamentado las "noticias que son cierto humo preelectoral", ya que la empresa "pidió la suspensión" de la iniciativa en el momento de su registro, ha dicho, para aportar más documentación.



Los tres representantes políticos se han manifestado de este modo a preguntas de los medios de comunicación sobre el estado actual del proyecto del complejo turístico 'Elysium City', en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces celebrada este martes en la Asamblea de Extremadura.