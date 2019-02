Vara recalca que el proyecto empresarial de Castilblanco "sigue su tramitación"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recalcado que el proyecto empresarial de ocio en Castilblanco (Badajoz) "sigue su tramitación".



De esta forma respondía Fernández Vara a las declaraciones realizadas por la candidata de Podemos a la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, quien afirmó, sobre dicha iniciativa, que su partido ha conocido que "este proyecto ha pedido la suspensión del expediente".



"No tengo nada que decir, el proyecto sigue su tramitación y nosotros no hablamos de él. Curiosamente los que están hablando son los demás, nosotros no hablamos de él, cuando llegue el momento oportuno, ellos (los promotores) tienen que subsanar una serie de cuestiones para que el proyecto pueda estar completo y, a partir de ahí, la Junta tendrá seis meses para decidir", ha sostenido el presidente autonómico.



En este sentido, Vara ha considerado que se debería dar a dicho proyecto empresarial el tratamiento de una iniciativa "importante" e "interesante" para la región.



El presidente de la Junta de Extremadura ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en una rueda de prensa en Mérida posterior al Consejo de Gobierno.