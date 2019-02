Asociación Cívica de Badajoz pide a Junta que agilice protejer empedrado Plaza San Andrés

La Asociación Cívica de Badajoz ha reclamado a la Junta de Extremadura que agilice la tramitación para la protección del empedrado de la Plaza de San Andrés como Bien de Interés Cultural, una vez transcurridos cinco años desde la presentación de la documentación.



Este empedrado data de 1888 y es uno de los ejemplos más antiguos de "calçadinha" fuera de Portugal, y además presenta ciertas características locales que lo dotan de "especial singularidad".



El pavimento ha sufrido en los últimos años "numerosos desperfectos" que han provocado la desaparición de las teselas que formaban las cifras del año de su inauguración.

Además, en "muchas ocasiones" las reparaciones efectuadas se han "limitado a echar cemento en los huecos que las piedras han ido dejando", en especial junto a los bancos. Precisamente con la protección del espacio pretenden evitar intervenciones de este tipo.

Desde que se inició la tramitación, la Cívica se ha interesado "regularmente" sobre el estado en que se encuentra el procedimiento al mismo tiempo que ha continuado la pérdida de "piezas irrecuperables del fantástico mosaico".



De esta forma, la Cívica ha conocido por la Junta que su intención es proceder a declarar el espacio como Bien Inventariado y no como Bien de Interés Cultural, lo que "no supone menor protección pero sí menor visibilidad".



En cualquier caso, la asociación lamenta que a pesar de los cinco años transcurridos, "no parece cercana una resolución definitiva de Consejería de Cultura e Igualdad". "¿Será que la Junta de Extremadura no valora el patrimonio histórico de Badajoz?", se preguntan desde él colectivo.