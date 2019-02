La Junta estudiará todas las posibilidades que les "brinden" para reubicar 'Los Pinos'

Ep.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha aseverado que la Junta de Extremadura estudiará todas las posibilidades que les "brinden" para reubicar el centro de salud 'Los Pinos' de la zona centro de la ciudad de Badajoz, en relación a lo cual ha reconocido que es "de una viabilidad muy comprometida" su traslado al antiguo Hospital Provincial.

Vergeles ha pedido "un poco de seriedad" por los vecinos y vecinas de esta zona de la ciudad y ha asegurado que, por parte del Ejecutivo autonómico, "no va a quedar el estudiar todas las posibilidades que nos brinden", así como que le "gustaría" que el Ayuntamiento de Badajoz "hiciese una gestión adecuada" de este "problema" que afecta a una serie de ciudadanos de la capital pacense.

"Que, por lo tanto, se empeñe en negociar con ellos, se afane en trabajar con ellos de cara a que tengamos la mejor de las opciones para poder construir un centro de salud cuanto antes", ha expuesto el consejero al ser preguntado por el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprobado este pasado jueves, día 31, con el voto en contra del PSOE que insta a la Junta de Extremadura y a la Diputación de Badajoz a ubicar el Centro de Salud 'Los Pinos' en el Hospital Provincial.

Sobre dicha propuesta del pleno municipal y con "respeto" hacia el mismo, Vergeles ha apuntillado que ve la "cristalización" de esa propuesta "de una viabilidad muy comprometida por decirlo suavemente" dadas las manifestaciones que ya ha hecho al respecto el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; la reforma que ya está sufriendo el propio edificio del antiguo Hospital Provincial y las conversaciones que ha mantenido con Gallardo.

Así, ha dicho, el Hospital Provincial es una solución que también la habían barajado desde la Junta de Extremadura en relación a lo que les habían dicho los profesionales del propio centro de salud, pero está "descartado" dado que en la zona en la que estaba el centro de salud del antiguo hospital "ya no queda nada de la estructura del centro de salud" y "está pensado con otros usos".

"Bien o mal pero es una decisión que tenía que tomar la Diputación de Badajoz", ha indicado. De igual modo, ha hecho hincapié en que, como Junta de Extremadura, les interesa atender a la población "en las mejores circunstancias" y serán "muy respetuosos" si son "capaces" en la elección del sitio que la administración local "sepa utilizar la autonomía local que tiene" para proponer "el que ellos entienden que es el mejor".

También ha defendido que la parte del trabajo de la Junta "está hecha", que pasa por estudiar las tres posibilidades que tenían en el momento en el que 'Los Pinos' está "dando síntomas" de que el edificio "hay que trasladarlo, no de forma urgente pero que hay que pensar en un traslado", sobre lo cual ha incidido en que las tres soluciones que se barajan son "viables desde el punto de la zonificación".

Estas tres opciones son, ha recordado, los juzgados de Badajoz, el Hospital Provincial y la solicitud que por carta le han hecho de terrenos al alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, según ha recordado Vergeles, para quien "ahora juega la parte de autonomía local" para, en coordinación con los vecinos, ofrecer a la Junta "la solución más adecuada".

PASARSE LA PELOTA

"Lo que no parece adecuado es que ahora empecemos entre las diferentes administraciones a pasarnos la pelota de un sitio a otro, yo a ese juego no voy a jugar, yo he hecho lo que tenía que hacer y lo que tenía que hacer era ver si es viable trasladarlo a los juzgados y es viable", ha recalcado el consejero de Sanidad.

Ha añadido que también ha solicitado un terreno al ayuntamiento y que han visto "si todavía estaban las instalaciones del Hospital Provincial", sobre lo cual el titular del edificio, que es la Diputación de Badajoz, le ha trasladado que "esas instalaciones ya no están", por lo que "esa solución no parece que sea la más razonable".

Ante ello, ha llamado a la "responsabilidad" de la administración local en aras de que busque "la solución que satisfaga a los vecinos" y ha defendido que "no se puede responder con una patada al balón hacia delante o hacia arriba y pasarlo a otra administración".

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas con motivo de su presencia en la presentación del reto MEDiabetes dentro del Programa 'Innovando Juntos' en el salón de actos de la sede de Fundecyt-Pctex en la ciudad de Badajoz.