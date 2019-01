Vecinos de Santa Marina de Badajoz felicitan la tala de eucaliptos de Santa Marta

Ep.

La Asociación de Vecinos de la barriada de Santa Marina de la ciudad de Badajoz ha felicitado que este martes, día 29, a partir de las 8,00 horas haya comenzado la tala de los seis eucaliptos de la Plaza de Santa Marta con motivo de la remodelación de esta céntrica plaza, mientras que la Asociación Salvar Parque Ascensión lo ha lamentado.

En declaraciones a los medios preguntado por este asunto, el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Marina, Francisco Crespo, ha valorado "positivamente" que se efectúe dicha tala tras 20 años "luchando" y "reivindicando que la plaza sea una plaza digna", por lo que ha acogido con "satisfacción" este momento "porque es la defensa de los vecinos".

"Defendemos a los vecinos, defendemos a la barriada, ¿cómo voy a sentirme después de 20 años de lucha?", ha dicho Crespo, para quien la asociación a la que representa "no" tiene "nada que ver con ningún grupo árbol sí, árbol no", al tiempo que ha apostillado que, si no "se quitan" los eucaliptos, "no tendría razón de ser" el proyecto de remodelación de la plaza, por el que "se van a eliminar seis árboles y se van a plantar 40", en concreto, moreras blancas que, en su opinión, dan sombra y no ensucian.

"Siempre hemos tenido fe en que eso se quitaría, además siempre nos han dicho todos los grupos que se hará lo que los vecinos quieran y la inmensa mayoría de los vecinos están opinando que se deberían recortar", ha argumentado, a la vez que ha recordado que en 20 años han conocido ocho proyectos distintos de remodelación de dicho espacio.

SALVAR PARQUE ASCENSIÓN

En nombre de la Asociación Salvar Parque Ascensión que se opone a esta tala, Juan Crespo ha lamentado en declaraciones a Europa Press que están "desazonados" dado que han intentado "por todos los medios detener" la eliminación de estos seis árboles, mientras que la reforma de la plaza querían "consensuarla" porque "no" están en contra de la misma.

No obstante, ha defendido que en Salvar Parque Ascensión son partidarios de conservar esos ejemplares al estar en "buen estado de salud" y no afectar a la remodelación, sobre lo cual ha apuntado que "no" han tenido "ningún entendimiento" con la corporación municipal y ha recordado que intentaron que fueran declarados "árboles singulares" por la Junta de Extremadura aunque sabían que "era algo utópico".

Finalmente, Juan Crespo ha incidido en que han "intentado por todas las vías" evitar esta tala pero que "no" lo han "conseguido" y ha agregado a la vía del "diálogo" el acceso a la información o trámites burocráticos relativos a la remodelación de la plaza ante lo cual ha criticado además que hay "carencias" o "irregularidades" al respecto y que "tampoco" les han "facilitado" dicho acceso.