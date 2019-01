Monago: No habrá regadío en Tierra de Barros porque todas las inversiones van a Cataluña

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha subrayado este viernes que "no habrá" regadío en Tierra de Barros, a pesar de los anuncios del ministro de Agricultura, Luis Planas, porque el 66% de las inversiones del Estado previstas en los Presupuestos Generales están dirigidas a las infraestructuras de Cataluña, mientras que en estas cuentas "no hay nada para los regadíos".

Así pues, durante un encuentro que ha mantenido con los medios de comunicación aprovechando su visita a Agroexpo, el líder de los 'populares' extremeños ha comentado que el ministro ha venido a prometer "lo que no puede cumplir", y ha achacado estas promesas a la cercanía de las elecciones y al "modo pánico" en el que está el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "lleva cuatro años gobernando y no ha hecho nada".

En todo caso, Monago ha explicado que una declaración de interés general para el proyecto de Tierra de Barros, como ha anunciado el ministro, no supone nada y para ilustrar esta afirmación ha puesto de ejemplo el regadío de la zona centro, que obtuvo dicha declaración en el año 1987 y que aún no está terminado, tal y como informa el PP extremeño en una nota de prensa.

Igualmente, se ha referido al regadío de Monterrubio de la Serena, declarado de interés general en 2001 y del que no se ha construido "un solo metro cúbico". "Han venido aquí a prometernos, han venido aquí a no escuchar el campo blindando Agroexpo y han venido aquí a intentar tomar por tonto al sector agrario extremeño, que tiene bastantes trienios y sabe bien quién les dice la verdad y quién les quiere tomar el pelo", ha argumentado.

"BÚNKER DE SOCIALISTAS"

Asimismo, y en relación con el "blindaje" de Agroexpo, Monago ha expresado su rechazo ante el hecho de que los "auténticos protagonistas" de la feria, que son los agricultores, "no pudieron entrar" en su feria, porque ésta quedó reducida a un "búnker de socialistas".

"Yo venía de camino, el día de la inauguración, y cuando me dijeron que había cientos de personas esperando casi tres horas en la puerta y sin poder entrar, me di la vuelta", ha detallado.

Así, ha lamentado que "si los agricultores no pueden estar en su feria, no tenía ningún sentido que yo estuviese el miércoles en la inauguración". A este respecto, ha añadido que la feria se "blindó" porque así se le daba al ministro "una falsa sensación de cómo está el campo extremeño, sin escuchar las reivindicaciones de nuestros agricultores", algo que "no es nuevo en esta legislatura" en la que "ha habido actos de víctimas del terrorismo sin las víctimas del terrorismo y ahora una Agroexpo sin agricultores".

De cualquier forma, el presidente del PP regional ha reivindicado que "esta no es la manera de tratar los problemas, negándoles el paso a los agricultores e impidiendo que el ministro conozca, de primera mano, cuáles son las inquietudes del campo extremeño y de sus sectores de actividad".

PRECIOS DIGNOS

Por último, Monago se ha referido a la próxima manifestación que protagonizará el campo extremeño para reclamar unos precios "dignos".

"Tienen toda la razón" y, también, "todo el apoyo del Partido Popular", porque el campo genera economía y empleo y mantiene vivos los pueblos.

"Tenemos que dar la pelea en todas las administraciones", "tenemos que darla ante Madrid, ante Bruselas o ante quien sea", ha reclamado.

"Yo sí tengo la ilusión de dar la pelea, como la he dado siempre por la gente del campo", a diferencia de Fernández Vara "que no tiene ninguna", ha concluido.