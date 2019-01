Los regadíos de Tierra de Barros y Monterrubio son "otro cuento" como el del AVE extremeño

El secretario técnico de La Unión de Extremadura, Luis Cortés, ha lamentado este viernes que los proyectos de construcción de regadíos en Tierra de Barros y en Monterrubio de la Serena son "otro cuento como el del AVE por Extremadura".

Durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, ha recordado que el 20 de enero de 2003, el por entonces consejero de Agricultura Eugenio Álvarez, comunicó el compromiso del Gobierno central para establecer 26.000 nuevas hectáreas de riego en Extremadura, 20.000 en Tierra de Barros y 6.000 en Monterrubio de la Serena.

Posteriormente, el 2 de junio de 2014, el por entonces presidente de la Junta, José Antonio Monago, anunció que las obras del regadío de Monterrubio y Tierra de Barros comenzarían en 2016.

Y este pasado miércoles, 23 de enero, el actual ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado que está muy próxima la declaración de interés general el proyecto de regadío de Tierra de Barros.

Sin embargo, según señala Cortés, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, aún no aprobado, no hay "ni un solo euro para las obras de puesta en riego de los regadíos mencionados", tal y como indica la organización agraria en una nota de prensa.

Por todo lo anterior, ha señalado que los extremeños están "un poco cansado de las promesas de los políticos" en materia de inversiones en infraestructuras para modernizar la región.

"Los plazos no se cumplen bien porque no se dotan de presupuestos las obras o si estas aparecen el los Presupuestos Generales, posteriormente no se cumplen", ha señalado Cortés, quien ha añadido que hay una "nula voluntad" de los distintos ejecutivos para acometer las obras si bien "cada cierto" siguen "haciendo promesas".

A su vez, La Unión considera que "no se puede seguir engañando por más tiempo a los agricultores", por lo que van a exigir a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados que presenten enmiendas a los mismos para que se contemplen las correspondientes partidas presupuestarias para el inicio de las obras de puesta en riego.

"No creemos en los cantos de sirena de un ministro que no tiene claro si le quedan días o meses en el ministerio y que se presenta en Don Benito rodeado de cientos de Policías Nacionales para hacer un anuncio de menos calado que el realizado por Eugenio Álvarez hace 16 años", ha sentenciado.