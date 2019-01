Cabezas: "Indignado" con la "pasividad" de Fragoso en las roturas en tuberías en San Roque

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz y candidato del PSOE a la Alcaldía, Ricardo Cabezas, se mostrado "indignado" con la "pasividad" del alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, ante las roturas en la red de abastecimiento de San Roque.

En nota de prensa, Cabezas ha apostillado que "con cada reventón de agua solo gana Aqualia", concesionaria del agua en la ciudad, y "los reventones" que se están produciendo en la avenida Ricardo Carapeto de la barriada de San Roque "se repiten en los mismos lugares que hace unos años".

Así, ha tildado de "indignante lo que está ocurriendo" y lo ha tachado de que "pasa de castaño a oscuro" dado que, según ha lamentado, los "grandes perjudicados" son los vecinos y comercios de la avenida Ricardo Carapeto y calles adyacentes que llevan casi una semana de incidencias "graves".

Según ha explicado, desde principios de 2011 las averías son "continuas" en Ricardo Carapeto, principal arteria de la barriada de San Roque, y el alcalde "lo sabe bien" pues el 16 de julio de 2011 dijo, "tras meses de reventones", que buscaría financiación para la rotura de tuberías en dicha avenida.

Además, ha añadido que, hace ocho años, el hoy alcalde era concejal de Aguas y que "sigue buscando esa misma financiación sin éxito". "Culpabilizo al alcalde de los reventones en Ricardo Carapeto y lo culpabilizo por incompetente pues en 2011 cuando era concejal de Aguas dijo que buscaría financiación para arreglar la red de abastecimiento de Ricardo Carapeto", ha recalcado.

"Lleva ocho años engañando a vecinos y comerciantes de la avenida. Lleva ocho años sin dar una solución y la tiene en su mano, en las cuentas bancarias del ayuntamiento, no tiene que buscar más, que se deje de tanto ahorrar y que invierta más, pues no actuar integralmente en la avenida está significando que estamos despilfarrando dinero. No es cuestión de ahorrar, la austeridad consiste en invertir bien", ha sostenido Cabezas, que ha detallado que este martes en Ricardo Carapeto y en las paralelas había "más de quince zanjas abiertas y, por supuesto, vecinos sin agua".