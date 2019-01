El alcalde de Badajoz defiende el "esfuerzo" que realiza la ciudad en políticas sociales

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha defendido el "esfuerzo" que realiza y seguirá haciendo la capital pacense en materia de políticas sociales, en relación a lo cual ha agregado al presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) iniciativas como la tarifa social del agua, viviendas sociales o bonobus para desempleados que se llevan a cabo con cargo a otras delegaciones.

"Creo que Badajoz hace un gran esfuerzo en políticas sociales, que son transversales, que no solo tiene la parte que tiene el Instituto Municipal sino que tiene muchas delegaciones que hacen política social", ha señalado Fragoso preguntado por su valoración de una encuesta publicada que sitúa al Ayuntamiento de Badajoz entre los que menos dedican a gasto social.

A este respecto, ha sostenido que, sin conocer el estudio, tiene la "impresión" de que "ese dato no es real", a la vez que ha expuesto que hay ayuntamientos que no tienen IMSS o que si han "cogido" el presupuesto de dicho organismo de la ciudad "se han olvidado muchas competencias" que el ayuntamiento ejerce sin tenerlas el citado Instituto de Servicios Sociales.

A modo de ejemplo, ha apuntado que 1.500 familias disfrutan en Badajoz de la tarifa social del agua, 6 euros cada dos meses, que se sufraga por Economía y Hacienda en el déficit del agua; así como que cuando arreglan o conceden una vivienda social depende de la Delegación de Vivienda, como tampoco "computan" en el IMSS las viviendas sociales que construye la Inmobiliaria, el bonobus para desempleados o los talleres para niños y jóvenes de 'Vive el verano' o 'Vive la noche'.

Ha citado además que otros Institutos de Servicios Sociales financian las Escuelas Deportivas Municipales de los niños con tarifas especiales cuando aquí no tienen que financiarlo porque lo hace la Delegación de Deporte, por lo que ha considerado que "todos esos datos no están segregados", de manera que "no pueden estar en el numerador y, por lo tanto, la división en la que sale lo invertido en gasto social no aparece".

COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

"Sin olvidar que las competencias en Servicios Sociales son competencias exclusivas de las comunidades autónomas y que nosotros tenemos por delegación y convenio parte de ellas que las ejercemos", ha incidido Francisco Javier Fragoso, que ha añadido que en Badajoz se gasta "menos" en trabajadores sociales porque los tiene que "poner" la Junta de Extremadura.

Sin embargo, en la ciudad, "como nos pasa en las camas de mayores", es donde "menos ratio tiene de toda Extremadura", ha advertido el regidor, que ha apuntillado que cuando la Junta tiene que mandar dinero para contratar 28 o 30 trabajadores sociales "solamente" lo hace para 22.

El primer edil ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, en la que ha presentado la unificación, ampliación y modificación de líneas del servicio urbano de autobuses.