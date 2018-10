Archidiócesis Mérida-Badajoz cuenta con 63 misioneros en 4 continentes, 41 son mujeres

Ep.

La Archidiócesis Mérida-Badajoz cuenta con 63 misioneros, entre 41 mujeres y 22 hombres y tanto religiosos como religiosas, sacerdotes y laicos, que desarrollan su labor en cuatro continentes, principalmente en América, seguido de África, Asia y Europa.



En rueda de prensa para presentar la jornada del Domund, que se celebrará el próximo domingo 21, el nuevo delegado episcopal para la Cooperación Misionera y misionero durante 15 años, Federico Gragera Cabrera, ha explicado que estos 63 misioneros, el 77 por ciento religiosos, el 21 por ciento sacerdotes y el 2 por ciento laicos, anuncian el Evangelio y ayudan a los más desfavorecidos en 26 países y que, a nivel nacional, son 12.000 los misioneros españoles de 374 instituciones y que están en 132 países.



Ha detallado, además, que la Diócesis Mérida-Badajoz recaudó en 2017 un total de 183.554,54 euros gracias a la jornada del Domund y que la mayor parte de las ayudas se recibieron a través de parroquias, colegios, religiosos, cofradías o donativos particulares, mientras que a nivel nacional esta cuantía es de 11,2 millones de euros, que han permitido apoyar 644 proyectos en 44 países.



Asimismo, y sobre el Domund de este año, Gragera Cabrera ha concretado que Obras Misioneras Pontificias, una institución de la Santa Sede que impulsa la actividad misionera de la Iglesia, organiza la jornada mundial de las misiones, que este año se celebra bajo el lema 'Cambiamos el mundo' siguiendo el mensaje del Papa, que ha invitado a vivir un mes de octubre "intensamente misionero".



Ha agregado que una de las imágenes de la campaña que se verá en todas las diócesis y parroquias es el cubo de rubik, un rompecabezas "muy conocido" que refleja la idea propuesta por el Papa de que "es mucho más importante el todo que las parcialidades" y que el Evangelio "no termina de ser buena noticia hasta que no es anunciado a todos", "hasta que no llega a todos" y "hasta que no integra a todos los hombres y mujeres en la mesa del reino".



Otro elemento de la campaña es el vídeo 'Una historia de muchas historias', que se puede ver en las redes sociales y que refleja el citado lema de la campaña de este año a través de tres personas, Chilo, Marlon y Paty, que tuvieron un encuentro con un sacerdote misionero que "con mucha paciencia, con mucho cariño, les transformó sus vidas".



En este sentido y acerca de las misiones, el nuevo delegado episcopal para la Cooperación Misionera ha considerado que "siempre son" animación, información, formación, cooperación y predicar el Evangelio, a la vez que ha animado a vivir la experiencia de las misiones.