El Mercado Gourmet del Hospital Provincial de Badajoz podría abrir en verano de 2019

Ep



El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha avanzado que la primera fase del antiguo Hospital de San Sebastián de la ciudad de Badajoz podría concluir en torno al verano de 2019, cuando podría abrir sus puertas el mercado gourmet de su planta baja, que se convertirá en un "atractivo singular" para el comercio de la capital pacense.



Con motivo de su visita a las obras de la primera fase para la recuperación del Hospital Provincial, adjudicadas a Construcciones y Restauraciones Olivenza por una oferta económica de 2,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 7,9 meses, Gallardo ha hecho hincapié en que le gustaría que en verano o finales del próximo verano abriera dicho mercado gourmet, en cuyo modelo de gestión y ámbito jurídico administrativo están trabajando desde la diputación para que, concluidas las obras, el edificio no esté "otro año cerrado".



Acompañado por diputados provinciales y del arquitecto José María Sánchez, ha abogado por "acompasar los tiempos" para que "si no inmediato, casi de inmediato" el edificio empiece a ser "vivido" por la gente, por lo que ha concretado sobre el citado mercado gourmet que barajan distintas fórmulas pero que la que "parece que puede ser más fácil desde el punto de vista de la gestión" es la indirecta, con alguna empresa que gestione los distintos espacios .



En su opinión, hay una "gran diferencia" entre "prometer algo y comprometerse a hacer algo" y el equipo de gobierno provincial "se comprometió" en el año 2015 a poner en valor el patrimonio histórico del Hospital Provincial en la ciudad de Badajoz, a "dar una solución a un problema" y a convertirlo en una "oportunidad" que "ha empezado a andar con el inicio de las obras" el pasado mes de septiembre.



De este modo, se ha mostrado "emocionado" con el arranque de estos trabajos y "convencido" de que el resultado final "va a fascinar a mucha gente, si no a todo el mundo" al tratarse de un edificio "singular" en el que se actúa con un proyecto que "respeta absolutamente cuál fue la idea original de su construcción" y que permitirá que, lo que era "un problema importante para la ciudad", se convierta "en una oportunidad para el conjunto de la provincia".



ADMINISTRACIONES "DE ACUERDO"



"Vamos a conseguir que el centro de Badajoz sea singular, que su comercio tenga un atractivo singular y que eso permita que muchos de los que hoy ya no entran en la ciudad de Badajoz para comprar, sino que la circunvalan, vuelvan a tener un motivo para entrar aquí", ha expuesto el presidente de la diputación, que ha defendido que en una legislatura han sido "capaces" de "lograr poner a todas las partes de acuerdo".



Y es que, como ha felicitado, se han puesto "de acuerdo" con el Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura "para que se impliquen" y que "no sea solamente el proyecto de la Diputación de Badajoz" sino el de "muchas instituciones que quieren hacer muchas cosas al lado de la empresa privada" en un edificio en el que tendrá "cabida clara la participación público-privada".



Miguel Ángel Gallardo ha recordado igualmente que la diputación ha puesto en marcha esta rehabilitación con un presupuesto de 2,9 millones de euros, incrementado respecto al millón inicial dado el "firme compromiso" de la institución provincial con la ciudad, que "ha hecho" que no lo "fasearan" para poder ver "un resultado global y de conjunto" y para evitar que el edificio "no quede parado por fases" y "no pueda utilizarse" y que, a medida que se rehabilite, se vaya "poniendo en valor y en funcionamiento".



También ha insistido en el "firme compromiso con la ciudad de Badajoz", a la que el "mejor retorno" que le pueden dar "es sin duda conservar el patrimonio" que tiene la diputación en propiedad, siendo el antiguo hospital "el más singular" y que, a pesar del "largo periodo de abandono", volverá a "recuperarse" para los ciudadanos de la ciudad, "que lo utilizarán más que nadie" y para el conjunto de habitantes de la provincia que hagan turismo en la capital pacense.



En relación a otros usos, Gallardo ha avanzado que técnicos de la diputación y la Junta han estado en contacto porque "esto es una comunidad de vecinos" y como tal deben "entenderse" en cómo van a "convivir", y ha dicho que le consta que está "muy avanzado" todo el procedimiento para que las obras de la Escuela Oficial de Idiomas también puedan ser "una realidad".



En todo caso, ha agregado que, a partir de la obra de la primera fase, se pueden desarrollar el resto dado que también "pone en valor" los elementos comunes, servicios generales de abastecimiento o saneamiento o la accesibilidad y los ascensores.



Además y sobre la otra zona del edificio que será objeto de otra actuación en una segunda fase, ha recordado que "curiosamente" y aunque es la parte "más nueva" del inmueble, de los años 80, es la que hay que derribar o vaciar su interior "por completo" al contar con patologías que "recomiendan demoler", lo cual se acometerá de manera que "no interfiera" en la parte que, según ha vaticinado, ya estará ocupada y en funcionamiento.



"Nuestro objetivo, poner en valor esta parte del edificio - en alusión a la primera fase en la parte más antigua con una superficie superior a 3.000 metros cuadrados - a partir de ahí iremos creciendo sin parar ya ni un solo momento por dos motivos: porque queremos que este edificio tenga vida 100 por cien, y por ese firme compromiso de la Diputación de Badajoz con la ciudad y por lo tanto con el apoyo económico", ha concluido Gallardo.



"UN EDIFICIO COMO UNA CIUDAD"



Por su parte, el arquitecto dombenitense José María Sánchez García ha explicado que las obras siguen su curso con la idea del proyecto recogido en el lema del concurso, "un edificio como una ciudad" y que "va a hacer ciudad", la cual "se va a prolongar" dentro del mismo en el marco de unos trabajos que les están "sorprendiendo gratamente" y que, según ha adelantado, serán "una sorpresa para la ciudad".



Así, ha indicado que tenían "una idea" y el plano "ya daba pautas de que iba a ser un espacio impresionante" pero, conforme van demoliendo los añadidos posteriores, se ve el "espacio tan potente", "tan maravilloso" y "tan rico" en términos espaciales, estructurales, de orden o de luz, a la vez que ha señalado que parten de una fase anterior al antiguo hospital y "recuperando las trazas originales" de un edificio "que ya existía y que tenía otra función".



En este sentido, ha aseverado que quieren que se "mantenga" y se "pueda leer cuál ha sido la historia del edificio" y cómo se ha alterado su estructura con esta obra que pretende "recuperar ese esplendor anterior", eliminando lo "superfluo" como las puertas o carpintería para que todo el inmueble se pueda transitar "libremente" y sea "accesible", al tiempo que ha abogado por conservar los posibles restos arqueológicos que aparezcan, aunque hasta el momento "no ha aparecido ningún resto que no se conociera" y no se esperan "sorpresas".



Sobre el proyecto, Sánchez ha detallado que el acceso principal se mantiene junto al Teatro López de Ayala y que el actual suelo pasará a ser de calzada tradicional pacense y lusa para que tenga "continuidad con la calle" unificando al mismo tiempo el espacio interior "continuo" y "prácticamente" sin puertas, mientras que las cubiertas de los patios serán sustituidas con un nuevo sistema con ventilación natural.