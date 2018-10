Cambiar el rótulo del Hospital Infanta Cristina costará menos de 15.000 euros

Ep.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha señalado que el cambio del rótulo principal del Hospital Infanta Cristina de Badajoz --por el de Hospital Universitario de Badajoz--, así como de "algunos vinilos" de la entrada supondrá una cantidad "ínfima" que espera que pueda realizarse mediante un "contrato menor", por lo que su precio no superaría los 15.000 euros.



Estos dos elementos, el rótulo y los vinilos de la entrada, ha dicho, son los únicos que se van a sustituir, ya que se seguirán utilizando el papel que ya esté timbrado con el nombre de la infanta, así como las batas de los profesionales sanitario y las sábanas de las camas de los pacientes, que se irán sustituyendo de "manera progresiva", en función de que su uso así lo requiera.



En este sentido, ha señalado que esto no supondrá ningún coste a la Junta, como así dijo el pasado martes su portavoz, Isabel Gil Rosiña, y asimismo ha recordado que "hasta hace poco se veían batas del Insalud" en los hospitales de la región, o que al inicio de la legislatura ya se hizo al cambiar el nombre de Gobierno de Extremadura --instaurado durante el mandato de José Antonio Monago-- por el anterior y actual de Junta de Extremadura.



"No se van a cambiar los folios, ni las sábanas, ni las batas del personal sanitario, sino que se irán sustituyendo de manera progresiva en función de su uso. En eso no vamos a gastar un euro", ha remarcado Vergeles en una comparecencia en Mérida en la que ha sido preguntado por este asunto.



De este modo, y sobre la sustitución del rótulo, que ha reconocido que no sabe cuanto cuesta, ha dicho que una vez dado el primer paso, en referencia a la resolución de cambio de nombre hasta su inscripción en el catálogo de hospitales, tanto el autonómico como el nacional, posteriormente el SES pedirá presupuestos para sustituirlo, lo cual espera que pueda acometerse mediante un contrato menor, con lo que no supondría una inversión superior a los 15.000 euros.



"No vamos a invertir cantidades ingentes de dinero en este momento, porque sabemos que en lo que tenemos que invertir es en la atención a las personas, que es lo que nos preocupan", ha añadido.



Vergeles ha justificado el cambio de nombre por "circunstancias de armonización de nombres", dado que todos los hospitales de la región tienen el nombre de la localidad en la que se ubican, salvo el nuevo de Cáceres, que también lleva en su nomenclatura su carácter universitario, y es que con esta nuevo nombre se "reconoce el papel de universitario que ha tenido de siempre".



Hay otras circunstancias relacionadas con "determinadas sentencias", en relación al caso Noos, que ha supuesto una condena de prisión del marido de la infanta, a la que considera partícipe a título lucrativo.



ALERTA POR VALSARTAN



Por otro lado, sobre la nueva alerta emitida para la retirada de tres nuevos lotes de medicamentos que contienen valsartán a nivel nacional, ha señalado que el Servicio Extremeño de Salud ya la ha recibido y que así la ha trasladado a las farmacias y a los centros sanitarios.



Así, y tras indicar que esta segunda alerta afecta a menos medicamentos que la anterior, ha recomendado a los pacientes que toman estos medicamentos que no dejen de tomarlo hasta que acudan a su médico o farmacéutico para sustituirlo, ya que ello podría provocar una crisis o una urgencia por hipertensión arterial.



Vergeles ha señalado que tanto los médicos como los farmacéuticos tiene las instrucciones para sustituir los medicamentos sin que ello suponga además ningún coste para los pacientes.