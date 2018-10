CCOO critica la "mala gestión" en Recursos Humanos de CHG en la gestión del camalote

La Sección Sindical de CCOO en el Ministerio para la Transición Ecológica, ha dirigido un escrito al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en el que exponen el "grave problema" que supone todos los años luchar contra la invasión del Camalote y, cómo "se repite la pasividad e ineficiencia en la planificación año tras año" por parte de este organismo.



Ante esta situación, la Sección Sindical de CCOO ha propuesto la conversión de los 20 trabajadores fijos discontinuos de los que dispone la propia CHG en trabajadores a tiempo completo, ya que de esta forma "se dispondría durante todo el año de mayor número de efectivos para la erradicación de dicha planta invasora".



En concreto, estos trabajadores desarrollan su labor en la Confederación en el período comprendido entre abril y septiembre de cada año, tal y como señala la organización sindical en una nota de prensa, en la que apunta que "con una planificación adecuada y los medios humanos necesarios, se podría comenzar a limpiar el cauce en el mes de octubre" y no llegar a los meses de verano "con el río casi completamente cubierto por no poder acometer los trabajos con la antelación suficiente".



A este respecto, recuerda el sindicato que "es competencia" de la Confederación Hidrográfica del Guadiana la planificación y la gestión de dicha problemática con la "contratación a tiempo completo de los 20 compañeros fijos discontinuos se podría aumentar las cuadrillas que se dedican a la retirada de camalote".



Igualmente, indica que la conversión de estos puestos de trabajo fijo discontinuos a jornada completa "no es nuevo" en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ya se hizo en el 2010 pasando a jornada completa todo los fijos discontinuos del canal de Montijo y los de los viveros de puerto peña.



Finalmente, el sindicato señala que de los 80 fijos discontinuo que tenía la Confederación Hidrográfica del Guadiana solo quedan estos 20 compañeros, por lo que reclama "soluciones y responsabilidades", máxime cuando se están "aportando propuestas desde esta Sección Sindical, que están siendo obviadas y que están funcionando en otros ministerios", concluye.