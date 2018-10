El cambio de nombre del Hospital Infanta Cristina de Badajoz no costará "ni un solo euro"

Ep.



El cambio de nombre del Hospital Infanta Cristina de Badajoz al de Hospital Universitario de Badajoz se va a realizar "con absoluta normalidad" y "no va a costar ni un solo euro" a la sanidad extremeña.



Y es que, tanto la documentación como sábanas, pijamas y lencería del hospital que actualmente lleva el nombre de Infanta Cristina, "todo se va a seguir utilizando hasta que su uso haga que se deba cambiar", y será al reponerlos cuando ya aparecerá el nuevo nombre de Hospital Universitario de Badajoz.



Así lo ha asegurado la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Mérida, en la que ha explicado que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha presentado este martes el informe de este cambio de nombre al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.



Un cambio de nombre que se va a realiza "con absoluta normalidad", ha dicho Gil Rosiña, quien ha entendido que "como todas las cosas en la vida, habrá a quien le guste el cambio y habrá a quién no", pero ha reiterado que éste "no va a costar ni un solo euro" al presupuesto público de la Junta de Extremadura.



En ese sentido, Isabel Gil Rosiña ha explicado que igual se ha hecho en la Junta de Extremadura, que en la actual legislatura ha seguido utilizando las carpetas y los documentos "de los que se dedicaron a cambiar el nombre de las instituciones, y hemos estado con las carpetas de 'Gobex' mucho tiempo, hasta que los hemos gastado", ha señalado en alusión al anterior Ejecutivo regional del PP.



"Se ha procedido al cambio de nombre con normalidad, y estamos a otra cosa y a cosas más importantes", ha concluido la portavoz de la Junta de Extremadura.