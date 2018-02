El representante regional en los Premios Moda se conocerá en Badajoz

La institución ferial de Badajoz (Ifeba) será sede este sábado, 3 de febrero, del Certamen de Jóvenes Diseñadores de Extremadura, que reunirá a los talentos emergentes locales para elegir a un representante, dentro de los actos de la XI Feria de la Belleza, Moda y Cosmética (Belleza 2018).



Para ello, en esta edición se han seleccionado once propuestas "transgresoras", que encarnan una particular visión de la moda, en las que destacan "la fuerza de la creatividad basada en una inspiración", como hilo conductor del desarrollo de sus propuestas.



El jurado de expertos está compuesto por el afamado estilista Jesús Reyes; la exmiss España y exmiss Europa, Paquita Torres; quien amadrinará la gala, y la vizcondesa de Garci-Grande, Maribel Ortiz que, junto con la presidenta de ANDE, Laura Victoria Valencia, se desplazarán desde Madrid a Badajoz para presidir esta gala.



También acompañarán a los jóvenes talentos extremeños la representante de Canal Extremadura Sandra Hernández, y el modista extremeño Manuel Lobo, entre otros profesionales del sector. Los representantes a participar son Alba García, con la colección Murano; Antonio García, con by a García; Benito Martín y Lara Rodríguez, que presentan la colección Covain.



La joven diseñadora Emma Prieto, con Filigrana; Isabel Sanguino y Ana Santano con Roulette; Javier Silva con Amour Elégant. Laura Bejarano, Gabriel Avelino y Darío Galán presentan conjuntamente Catastrophic; Laura Manuela Sánchez con su colección Jara y Marcelino Trigo con Man of his world. Por su parte Ana Belén Cordobés y Marta Arias competirán con Art in the garden y Remedios Ortiz con Apariencias.



Cabe destacar que, Ande es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la divulgación y promoción del trabajo de los talentos emergentes de la moda de España.



Una entidad nacida al amparo de una "auténtica vocación y voluntad de servicio a la moda", tarea en la que lleva un amplio recorrido que supera ya los 30 años de existencia.



La organización presta asesoramiento a los jóvenes talentos de la moda impartiendo charlas y conferencias en distintos centros del país y presentando su trabajo en los marcos y foros especializados.



De este modo, fomenta desde el asociacionismo proyectos comunes como instrumento de comunicación, hasta que estén preparados para ejecutarlos de forma individual.