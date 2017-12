El plan de regeneración económica de Aguablanca paliará posible cierre

27 diciembre 2017 | Publicado : 14:12 (27/12/2017) | Actualizado: 00:16 (28/12/2017)

Ep



El plan de regeneración económica, productiva y del empleo de la zona minera de Aguablanca y su entorno, dotado con 10,8 millones de euros, pretende prevenir y "estar preparados ante un potencial cierre definitivo" de la mina, así como "paliar" los efectos "negativos" del ERE en dicha instalación y sobre los trabajadores de la zona, cuya situación económica es "excepcional y delicada".



De esta manera lo ha manifestado la directora general de Empresa y Competitividad de la Junta, Ana María Vega, este miércoles en la Asamblea durante su comparecencia dentro de la Comisión de Economía, Infraestructuras, Turismo, Industria y Energía en la que ha informado sobre dicho plan, cuyas líneas de actuación se circunscriben a un radio de 15 kilómetros desde la explotación minera, por lo que beneficiará a las localidades de Monesterio, Calera de León y Montemolín, y a las entidades menores de Pallares y Santa María de Nava (Badajoz).



Así, Vega ha explicado que este plan, de tres años de duración desde 2018 a 2020 incluido, tiene como líneas de actuación la promoción empresarial y la captación de inversiones, el fomento del empleo y de la cualificación profesional, la potenciación de infraestructuras o la dinamización turística, entre otras, algunas de las cuales "están recogidas en el proyecto de presupuestos" para el próximo año.



Por otra parte, ha sostenido que se trata de un plan "excepcional y solidario" con la "difícil" situación económica de la zona por la pérdida de empleo tras el cierre de la actividad minera en Aguablanca, en una zona de influencia de "algo más de 6.700 habitantes", por lo que requiere una intervención "inaplazable" para que ésta "avance en la misma medida que el conjunto de la región".



"La situación que han vivido y están viviendo los municipios y los trabajadores afectados por la paralización de la mina nos ha empujado a dedicar recursos públicos diferenciados para intentar paliar los perjuicios causados en una zona que registra un declive económico agravado", ha reiterado Ana María Vega, tras lo que ha insistido en que estas intervenciones "necesarias" ya se han realizado anteriormente en la Sierra de Gata, "afectada por los incendios de 2015", o en las Vegas Bajas, "por los daños de las tormentas de julio de 2016".



"MEDIDAS DE INCENTIVACIÓN"



Por ello, con este plan la Junta de Extremadura pretende "dinamizar de manera urgente" la zona minera de Aguablanca "con medidas de incentivación" de la economía local y "con medidas sociales" para los colectivos afectados, puesto que, según ha explicado Vega, desde el año 2015 se han perdido un centenar de empleos directos y otro centenar de empleos indirectos.



Así, aunque el objetivo "prioritario" es la continuidad de la explotación subterránea "hasta el agotamiento de los recursos", este plan "de carácter preventivo" pretende facilitar la creación de más actividad económica, así como la creación de empresas y puestos de trabajo, pero también busca "reducir la pérdida de población de la zona por escasez de proyectos".



Asimismo, entre los objetivos "específicos" se encuentra la defensa de la actividad "propiciando la reapertura de la mina" de Aguablanca, que puede ser "viable y rentable", así como fortalecer la actividad económica de la zona "trabajando en la diversificación del tejido productivo y del empleo" de los municipios afectados y el aprovechamiento de los recursos de la comarca de Tentudía.



Para ello, entre las medidas que se incluyen en dicho plan se encuentran una serie de incentivos a la actividad empresarial y al emprendimiento, así como ayudas de financiación para proyectos de inversión que se desarrollen en la zona, además de micro créditos y avales para "lograr más financiación", un servicio continuado de asesoramiento, un plan de dinamización y un espacio de coworking.



En relación al "refuerzo" de la empleabilidad y la profesionalidad de los vecinos de estos municipios, se desarrollarán un plan de empleo en el que se incluyen escuelas profesionales, escuelas de formación, servicios de información y orientación para los trabajadores "directamente e indirectamente afectados por el cierre", así como programas temporales de contratación por parte de los municipios que consistirán en 30 empleos de doce meses durante tres anualidades.



PLAN "ESPECÍFICO PARA POTENCIAR EL TURISMO



Por otra parte, en cuanto a la potenciación de infraestructuras se incluirán medidas para mejorar las relaciones de transporte, las carreteras y vías rurales, mientras que para la dinamización turística de la zona se creará un plan "específico" para potenciar el turismo rural, de naturaleza y gastronómico de la comarca con el objetivo de que se convierta en un "atractivo para potenciales turistas".



Por otra parte, Ana María Vega ha agradecido "el compromiso" de todos los agentes sociales y económicos que han participado en la elaboración del plan, como son la Consejería de Educación y Empleo; la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio; la de Sanidad y Políticas Sociales; la de Economía e Infraestructuras; así como el Ayuntamiento de Monesterio y la Diputación de Badajoz, quienes aportan 900.000 euros y más de un millón de euros respectivamente.



Sin embargo, la directora general de Empresa y Competitividad ha "echado en falta" la colaboración del Estado y del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en este plan, ya que ha considerado "ineludible" su compromiso con la reactivación de la zona.



"Se trata de una explotación minera de su propiedad y el Ministerio ha formado parte del consorcio que ha explotado la mina a cielo abierto durante diez años habiendo obtenido rendimientos de la misma", ha sentenciado Ana María Vega.



UN PLAN "INSUFICIENTE"



En esta misma línea, el diputado de Podemos Eugenio Romero ha criticado que la Junta de Extremadura no haya realizado "más presión" al Gobierno de España para reducir los "efectos adversos" de la paralización de la mina, tras lo que ha añadido que la Administración debe ser "previsora" para elaborar estos planes "con antelación" puesto que, bajo su opinión, "llegan tarde", ya que la mina "lleva parada desde 2016", además de lamentar que la Junta de Andalucía "no se haya implicado".



Por otro lado, Romero ha lamentado que este plan se quede "corto" en inversión y en generación de empleo porque la creación de 30 puestos de trabajo "cuando había mas de 300" es "insuficiente", tras lo que ha pedido que estos procesos se realicen "con la máxima transparencia".



Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular José Antonio Echávarri ha manifestado que, bajo su opinión, este plan se debería extender a más localidades puesto que el "impacto negativo del cese de la mina" no afecta "solo" a los tres municipios que recoge dicho plan, un plan que "llega tarde", tras lo que ha criticado que la Junta de Andalucía "no se haya implicado".



Asimismo, Echávarri también ha criticado que este plan "solo apuesta nuevamente" por el empleo público, lo que demuestra, bajo su opinión, que "en treinta años de gobierno no han aprendido nada" ya que los autónomos y las pymes "podrían generar mucho más empleo que 30 puestos de trabajo público".



Finalmente, el diputado del Grupo Socialista Celestino Vegas, quien ha valorado "positivamente" este plan de regeneración económica que "viene a hacer justicia" con las personas que residen en la zona, ha considerado que le "falta una pata fundamental" que es el dinero "que tiene que poner el Gobierno de España".