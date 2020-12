Telefónica supera sus objetivos de despliegue de 5G en España y cobertura 76% población

Con ello, Telefónica ha superado las previsiones marcadas, que situaban la disponibilidad para final de año en un 75% de la población y 921 poblaciones de toda España.

La puesta en marcha de la red de 5G fue un compromiso que adoptó la compañía con la sociedad y con la digitalización del país, dentro del pacto digital. El pasado septiembre,

Telefónica se marcaba un objetivo ambicioso de la mano de su presidente, José María Álvarez-Pallete, quien destacó que "la puesta en marcha de nuestra red de 5G es un salto de nivel hacia la hiperconectividad, que cambiará el futuro de España".

Hoy, Telefónica aborda el final de 2020 cumpliendo no solo con su compromiso de cobertura de 5G en España, sin con otros objetivos claves en sus geografías principales, alineados con el plan de compañía.

Por un lado, en Alemania, la sociedad conjunta creada por Telefónica y Allianz para el despliegue de fibra óptica a través de una plataforma mayorista ha obtenido la autorización por parte de la Comisión Europea mediante un procedimiento abreviado.

De esta forma, la nueva sociedad, denominada Unsere Grüne Glasfaser (UGG), está ya operativa para comenzar a desplegar una red de fibra de 50.000 kilómetros en zonas rurales y semirrurales de Alemania.

El objetivo es rebasar los 2 millones de hogares pasados en los próximos cinco años, puesto que UGG se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar el enorme potencial que ofrece el mayor mercado de banda ancha de Europa y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo social, económico y digital de Alemania.

Por otro lado, ayer se resolvió la subasta judicial de los activos de telefonía móvil del Grupo Oi en Brasil, en la que Telefónica, junto con sus socios TIM y Claro, ha conseguido hacerse con el control de la compañía tras la opinión favorable de la Fiscalía del Estado de Río de Janeiro y del Administrador Judicial. El valor total de la oferta es de 16.500 millones de reales brasileños (aproximadamente 2.684 millones de euros).

Telefónica Brasil consigue así reforzar su liderazgo en un mercado en el que tiene ya más de 77 millones de clientes, y apalancar su compromiso con el país, una de las cuatro geografías clave para Telefónica.

A esto se añade la aceleración del proceso de fusión de las filiales en Reino Unido de Telefónica y Liberty Global, O2 y Virgin. La CMA aceptó la semana pasada la petición de las compañías de ir directamente a la fase dos del proceso, llamada "fast-track".

El presidente de Telefónica ha afirmado que "seguimos ejecutando nuestro plan estratégico. Este año ha sido desafiante, pero Telefónica no se ha parado. Hemos cumplido tanto en Alemania como en Reino Unido, Brasil y España.

En España, nuestro compromiso ha sido siempre contribuir de forma decisiva a la digitalización del país. Así, durante estos meses hemos alcanzado nuestro propósito de mantener las comunicaciones en funcionamiento y hemos superado la meta de extender el 5G para el 75% de la población".

Álvarez-Pallete aseguró que "seguiremos cumpliendo nuestros compromisos con el pacto digital, no sólo en el 5G, sino también en la extensión de la fibra en millones de poblaciones rurales de España o Alemania; así como nuestro liderazgo en Brasil, uno de nuestros mercados clave" y añadió que "con todo ello demostramos, una vez más, que lideramos el camino hacia una conectividad y digitalización para todos, sostenible e inclusiva y que hará nuestro mundo más humano".

"Con el despliegue de la quinta generación de red en España podemos asegurar que el 5G es Telefónica", ha concluido el presidente. "España lidera hoy las infraestructuras digitales de Europa, con la red más extensa de fibra óptica y lo seguiremos haciendo con el despliegue del 5G".

5G en capitales, ciudades medianas y pueblos pequeños de todas las CCAA

Con la instalación de más de 4000 nodos, se cubren poblaciones de muy distinto tamaño, desde las mayores con más de 250.000 habitantes hasta las más pequeñas de menos de 1.000, incluso algunas por debajo de los 150 habitantes.

Cuentan con acceso a la red de 5G de Telefónica todas las capitales de provincia, las principales ciudades españolas y poblaciones pequeñas de todas las comunidades autónomas como Navatejares en Ávila con 55 habitantes según el INE de 2019 o Savallá del Comtat en Tarragona con 58 habitantes.

En esta primera fase de despliegue, la compañía está trabajando con las últimas generaciones de radio que permiten el doble uso 4G y 5G con el objetivo de llevar la nueva tecnología al máximo de población desde el primer momento.

Este despliegue inicial está haciendo uso de los emplazamientos e infraestructuras actuales y, a medio y largo plazo, se irá complementando con nuevas estaciones base y small cells, según la capacidad o la cobertura lo vayan requiriendo.

Entre las poblaciones pequeñas y medianas que hoy cuentan ya con cobertura 5G de Telefónica se encuentran las dos ya citadas y otras como: Hoz de Jaca en Huesca con 70 habitantes según el INE de 2019, Zorita del Maestrazgo en Castellón con 114 habitantes, Prádena del Rincón en Madrid con 117 habitantes, Fonzaleche en La Rioja con 135, San Miguel de Aguayo en Cantabria con 140 ciudadanos, Leganiel en Cuenca con 190, Pedret i Marzà en Girona con 198, Mendaza en Navarra con 287 ciudadanos, Casas de Don Gómez en Cáceres con 289 habitantes, A Teixeira en Ourense con 316 personas, Caravia en Asturias con 477, Arrieta en Bizkaia con 586 habitantes, Fornalutx en Mallorca con 660 ciudadanos, Manzanilla en Huelva con 2.135 habitantes, Puntallana en Santa Cruz de Tenerife con 2.506 ciudadanos o Lorquí en Murcia, que cuenta con 7.141 habitantes.

Ventajas técnicas del 5G

Esta nueva generación de telefonía móvil permite la conectividad ultrarrápida y con unas capacidades diferenciales en términos de ancho de banda, tanto de subida como de bajada, muy baja latencia y capacidad para conectar a millones de dispositivos.

La gran transformación del 5G es que hará posible un mundo en el que la mayor parte de nuestros objetos de uso cotidiano serán elementos conectados entre sí y con nosotros, con un mayor ancho de banda y una velocidad de milisegundos.

Compromiso con el futuro de España

Telefónica lanzó este año un pacto digital del que formaba parte el lanzamiento y despliegue del 5G. El Pacto Digital promueve el establecimiento de unas reglas del juego adaptadas a la nueva realidad post Covid-19 para evitar las desigualdades en el mundo digital, fomentar el acceso a la conectividad de nueva generación y a la protección de los derechos humanos frente a las amenazas tecnológicas.

"Un Pacto Digital que, de nuevo, se centra en las personas y que está basado en el diálogo y el acuerdo entre Administraciones, sociedad y empresas" señala el manifiesto de la compañía.

Para los clientes particulares, además de las ventajas que aporta el 5G en términos de mayor velocidad y menor latencia para, por ejemplo, la descarga de una película en segundos, el 5G supondrá la posibilidad, entre otras, de disfrutar de retransmisiones deportivas en directo en las que el usuario tendrá una experiencia 360º y podrá visionar cualquier ángulo del partido como si estuviera en la cancha.

Además, aquellos que sean aficionados al gaming contarán una experiencia en movilidad similar a la que les aporta la fibra en el hogar, o sea, sin interrupciones o latencia. Así, el 5G permitirá jugar, en el teléfono móvil, como si se estuviese en la pantalla del ordenador de casa o en una video consola.

Para las empresas, destacan los servicios de Multiaccess Edge Computing, que ofrecen servicios de ultra baja latencia y una mayor capacidad de cómputo "al borde de la red", además de servicios como las redes privadas 5G, el IoT masivo y las comunicaciones críticas además de la virtualización de la red, que facilita utilizar los recursos de redes de forma más eficaz en función de las necesidades de los clientes.

Tecnología

Telefónica trabaja con las últimas generaciones de radio que permiten el doble uso 4G y 5G con el objetivo de llevar el 5G desde el primer momento al máximo de población. En esta primera fase se lanza la red 5G gracias a una tecnología que combina el despliegue 5G NSA (Non Stand Alone) y DSS (Dynamic Spectrum Sharing) para desplegar inmediatamente después la red 5G SA (Stand Alone), cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización.

Asimismo, este despliegue inicial está haciendo uso de los emplazamientos e infraestructuras actuales y, a medio y largo plazo, se irá complementando con nuevas estaciones base y small cells, según la capacidad o cobertura lo requieran.

Para ello, se están utilizando las bandas de 3,5 Ghz, única banda 5G ya licenciada a los operadores y las bandas medias (1800 – 2100 MHz), donde actualmente está el 4G aprovechando la posibilidad de usar equipo NR (New Radio) que puede funcionar en ambas tecnologías, 4G y 5G a la vez.

Los nuevos despliegues irán acompasados de un paulatino apagado de las antiguas redes de segunda y tercera generación.

El 100% de la red de cobre habrá sido sustituida por fibra en antes de 2025, cuando también finalizará el apagado de la red 3G. Esto permitirá una gestión más eficiente de las inversiones, ya que no será necesario incrementarlas para abordar los nuevos despliegues.