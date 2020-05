Vodafone lleva 5G a Badajoz y cinco nuevas ciudades y mantendrá despliegue pese a Covid-19

Ep

El consejero delegado y presidente de Vodafone España, Antonio Coimbra, ha señalado que la red 5G de la operadora ya está disponible en 21 ciudades en España tras la suma de seis nuevas, entre ellas Badajoz, en los últimos meses.

En un encuentro 'online' con la prensa, Coimbra ha detallado que a las 15 ciudades en las que la compañía inició sus servicios 5G en junio de 2019 se han sumado otras seis localidades, las ya anunciadas Benidorm y Badajoz, y Valladolid, Alicante, Murcia y Palma de Mallorca.

En el actual contexto, Coimbra ha asegurado que la operadora no ha parado sus planes en torno a la nueva tecnología móvil. "Si no ocurre ninguna catástrofe, no está en nuestros planes bajar la inversión o ralentizar el despliegue previsto de 5G", ha afirmado.

En este sentido, ha detallado que tampoco tendrá un impacto en sus planes de despliegue, de los que no ha querido dar detalle sobre próximas localidades conectadas, la decisión del Gobierno de posponer a otoño la subasta de espectro en la banda de 700 MHz, prevista inicialmente para este segundo trimestre, por la crisis del Covid-19.

Así, ha remarcado que la empresa sigue ofreciendo sus servicios 5G en la banda de espectro de 3,5 GHz que ya tiene asignada y disponible y ha asegurado que los equipos instalados en sus torres están preparados para recibir estas nuevas frecuencias en 700 MHz una vez estén disponibles.

El consejero delegado de Vodafone España ha señalado que esta preparación de las instalaciones les va a permitir "de la noche a la mañana" expandir de forma inmediata su cobertura tanto en términos de territorio cubierto como en interiores.

Preguntado por el impacto que puede tener la crisis del Covid-19 en la expansión del 5G en el conjunto del sector, ha indicado que no conoce los planes de sus competidores, pero ha especulado que sería "razonable" que los retrasaran dado que hasta ahora estaban a la espera de la subasta de 700 MHz.