Control total sobre el WhatsApp de tus hijos

Son muchos los motivos por lo que puedes querer espiar o controlar el WhatsApp de otra persona, pero tener controladas las comunicaciones de nuestros hijos para evitar peligros puede hacerte dormir mejor en la cama cada noche sabiendo donde está, con quién y con quién se comunica en internet.

Muchos son los casos de adolescentes que son engañadas/os por adultos que crean perfiles falsos en redes sociales para establecer comunicación con ellos y chantajearlos con publicar sus fotos íntimas o conversaciones subidas de tono que tuvieron, en cualquier caso mantener a tu hijo/a alejado de estas situaciones puede ser el motivo que lleva a muchos padres a buscar cómo espiar un whatsapp online.

De cualquier forma, debes saber, que usar estas técnicas de forma ilegítima puede acarrearte problemas legales, espiar a otra persona no es legal en la mayoría de países y lo que te cuento a continuación tiene carácter informativo, lo que hagas con esta información es totalmente tu responsabilidad.

Formas de espiar WhatsApp

Existen varias formas de conseguir tener acceso a la información de un teléfono móvil y sobretodo a la aplicación de mensajería Whatsapp, ya que es con mucho la más usada del mundo y los usuarios compartimos mucha información a través de ella, es nuestro epicentro social si se puede llamar así, es por eso que hay muchísimos expertos en seguridad trabajando para poder conseguir acceso a esa información.

1.- WhatsApp Web - Esto más que una forma de espiar conversación online, es un pequeño truco que hace uso de la ingeniería social, ya que para poder llevarlo a cabo deberemos tener acceso físico al teléfono móvil.

El método consiste en abrir la versión web de WhatsApp (la página que existe para poder chatear desde tu ordenador) y abrir sesión con el móvil de la víctima (desde Ajustes -> WhatsApp Web), este puede ser el paso más complicado, ya que salvo que tengamos una relación cercana con ella no tendremos acceso físico al dispositivo.

Una vez hayas conseguido iniciar sesión, en el teléfono móvil no aparecerá ninguna advertencia de que se está ejecutando en la página web, y no podrá cerrar sesión, y tú (salvo que cierres sesión en la web) tendrás acceso a un montón de información del teléfono como: conversaciones, contactos, historial de conversaciones, imágenes, videos, etc.

2.- Instalar App espía - La forma más completa de espiar y controlar un teléfono, ya que nos permite tener acceso no sólo a WhatsApp sino a toda la información completa del terminal. Sería la forma idónea de no ser por los contras que presenta: hay que tener acceso físico al teléfono para poder instalar una aplicación espía (como mSpy por ejemplo), depende del sistema operativo (iOS, Android...) y de la versión del mismo para funcionar de forma correcta, hay algunos antivirus que pueden detectar estas aplicaciones en el teléfono y bloquearlas o eliminarlas con lo que nos quedamos sin acceso.

3.- Espiar WhatsApp Online - Desde luego la forma más cómoda y más recurrida por padres que quieren tener control sobre las comunicaciones en internet de sus hijos, ya que no es necesario tener acceso físico al teléfono, ni instalar ningún tipo de aplicación en él, basta con tener a mano el número de teléfono del que queremos espiar y recurrir a alguna de las herramientas online para espiar WhatsApp que existen como: Espiarwapp o espiarwax.

No importa el sistema operativo que tenga el teléfono (iOS o Android), ni la marca y el modelo del teléfono, funciona en cualquier versión siempre que tenga instalada la aplicación de Whatsapp, ni siquiera un antivirus serviría para evitar ser espiada.

Espiar Whatsapp online

Como hemos visto, la forma que yo te recomiendo usar por su comodidad, versatilidad y potencia, porque lo puedes hacer de forma anónima y tranquila sentado desde el sofá de tu casa, porque tendrás acceso de forma ilimitada a los datos del Whatsapp que espíes y porque te lleva apenas unos segundos conseguirlo, ya hay plataformas trabajando día a día para que tú no tengas complicaciones en el proceso.

Puedes acceder desde cualquier lugar, desde el ordenador de sobremesa, el portátil de la oficina, o incluso desde tu mismo teléfono móvil, basta que accedas a las webs de las herramientas online que hemos visto más arriba para tener acceso completo y sin restricciones a los datos de la víctima que decidas espiar, y de forma además totalmente anónima y transparente para ella.

Además de a las ventanas de chats que tenga abiertas, podrás tener acceso a toda la información de Whatsapp, así como a ajustes:

- Conversaciones e histórico de conversaciones guardadas

- Pestaña de grupos, chats y privados

- Contactos bloqueados

- Horas de uso y datos

- Imágenes (enviadas y recibidas)

- Ubicación y movimientos

- Historial de estados publicados (imágenes, videos o texto)