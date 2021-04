¿Cómo ahorrar dinero en tus próximas vacaciones?

Planea el viaje: Para poder ahorrar, lo mejor es ir con un plan de viaje. No vayas a la aventura porque lo único que harás es improvisar en el camino y esto te puede resultar costoso. Nuestra recomendación es que crees un excel con las fechas, los destinos, todos los gastos (pasajes, comida, hospedaje, souvenirs) y así podrás saber cuánto presupuesto necesitas y esto no permitirá que te excedas. No olvides revisar las medidas y los requisitos de cada lugar para viajar, recuerda que aún estamos en pandemia.