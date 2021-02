Knee Fix Pro Opiniones - Nueva manga de compresión para la rodilla

R: Sólo puede comprar el soporte especial para la rodilla en el sitio web oficial del proveedor. Knee Fix Pro no está disponible en Amazon, eBay y similares. Esto es para asegurar que el producto no puede ser ofrecido por los estafadores.

R: La rodillera está disponible en tres tallas diferentes: M, L y XL. La talla M es adecuada para personas que pesan entre 45 y 60 kilogramos. La talla L es adecuada para personas que pesan entre 60 y 75 kilogramos, mientras que las personas que pesan más deben optar por la talla XL. La elección de la talla correcta es crucial, ya que el soporte debe ser flexible cuando se usa y no demasiado apretado. De lo contrario, no sólo no proporcionará apoyo, sino que también cortará el suministro de sangre a su pierna.