Clear Shield Opiniones ¿Máscara transparente que vale la pena?

¿Qué es Clear Shield?

Por el momento no puedes ir sin ella, y no debes ir sin ella - la máscara facial. Dondequiera que mires, sólo ves gente con la boca y la nariz tapadas. Algunos llevan una de algodón puro con motivos divertidos, otros llevan una máscara quirúrgica ordinaria. Ya no puedes reconocer los rostros bajo las máscaras, tal vez incluso tengas problemas para reconocer a tus amigos debajo. Ya no ves a nadie sonriendo, aunque pueden sonreír bajo la máscara.

Es particularmente difícil para las personas que dependen de la llamada lectura de labios; ya no reconocen los rostros, las expresiones faciales y por lo tanto los labios de su contraparte debido a las máscaras. De esta manera, es casi imposible para ellos tener una conversación con su contraparte. Estas personas están completamente atascadas y encuentran que la cobertura de la boca de la gente es muy mala.

Para resolver finalmente este gran problema, se creó una máscara facial muy especial, que ahora hace posible que todos reconozcan su parte inferior y lean los labios sin problemas. Incluso beber con paja es posible con esta máscara especial. Es completamente transparente y por lo tanto el rostro humano es completamente visible. La Clear Shield Máscara facial es una máscara transparente y por lo tanto le ofrece 100% de transparencia para que todos puedan reconocer su expresión facial y leer los labios. Sin embargo, es importante saber que esta máscara transparente no protege explícitamente contra los virus de la corona ni tiene ningún otro efecto médico! Más información y un precio de descuento se puede encontrar aquí en la oficial!

Características de calidad de Clear Shield

Esta máscara facial especial Clear Shield está hecha de 100 por ciento PET, como es el caso de muchas botellas de plástico, y también está diseñada para ser 100 por ciento reciclable. Según la promesa del fabricante, lo que exhalamos emite dióxido de carbono y el aire fresco fluye a través de la máscara sin permitir que los virus entren también.

La máscara facial Clear Shield puede limpiarse fácilmente con agua y jabón o desinfectante, mientras que las máscaras de tela deben lavarse en la lavadora o no pueden "limpiarse" suficientemente en el aire. Al lavar en la máquina los virus entran en el agua de desecho y contaminan nuestra agua y todo lo que entra en contacto con ella sólo adicionalmente.

La máscara transparente de Clear Shield también está diseñada para ayudar a las personas con claustrofobia a evitar la ansiedad y los ataques de pánico cuando usan una máscara facial normal. Ofrece suficiente espacio para no sentirse apretado y obtener aire. Por lo tanto, es una gran ayuda para las personas con EPOC y las personas que tienen problemas respiratorios en general.

La máscara facial Clear Shield ofrece una visión clara y no se empaña. Además, no se sienta tan cerca de la cara como cualquier otra máscara, así que no hay necesidad de preocuparse por el llamado "acné de la máscara".

De acuerdo con la promesa del fabricante, la máscara Clear Shield se supone que tiene el certificado CE de seguridad del producto, pero no es un dispositivo médico según la CE!

Evaluación y recomendación de Clear Shield

Aunque la máscara facial Clear Shield Transparency no proporciona protección contra virus y bacterias, es generalmente una buena protección contra el hecho de "quitarse algo" al estornudar o hablar con otras personas. Además, esta máscara especial transparente ofrece la gran ventaja de que no se cubre la cara e incluso alguien con problemas de audición puede seguir leyendo los labios sin desesperarse porque no puede seguir la conversación y se siente completamente atascado. De esta manera, la expresión facial de la persona es claramente visible y permite ver exactamente los sentimientos y emociones de su contraparte.

De acuerdo con la promesa del fabricante, la respiración con esta máscara de Clear Shield todavía es posible, si no mejor que con una máscara de tela, donde tienes que inhalar de nuevo el aire exhalado, lo que puede ser peligroso para tu salud.

Debido a todas las conocidas cualidades positivas de esta máscara transparente Clear Shield, parece ser muy útil en la vida cotidiana y especialmente para las personas con problemas de audición que dependen de la lectura de labios.

Información sobre las máscaras transparentes

La mayoría de las mascarillas cubren la zona de la boca y la nariz y están diseñadas para prevenir la infección por gotitas. Por lo general, estas máscaras de tela o de lana se usan en el quirófano, pero mientras tanto, debido a la pandemia imperante, se han vuelto obligatorias e incluso transparentes, de modo que las personas que necesitan urgentemente leerse los labios no se quedan fuera de la sociedad.

Estas máscaras faciales transparentes están hechas de plástico reciclado y también cubren el área de la boca y la nariz. Generalmente se consideran menos eficaces, aunque deben considerarse especialmente protectoras porque no están hechas de un tejido que sea más susceptible a los virus y las bacterias. Las máscaras transparentes suelen ofrecer más ventajas que desventajas, como ocurre con sus competidores de tela.

Reseñas de Clear Shield

Esta protección especial para la boca y la nariz de Clear Shield parece ser una muy buena ayuda en la vida diaria para tratar con la gente y en la actual pandemia debido a sus muchas buenas propiedades. Si esta máscara transparente de Clear Shield realmente funciona tan bien no se ha probado todavía de forma exhaustiva. Sin embargo, se sabe que esta forma de máscara facial ha sido prohibida en muchos (si no todos) los estados alemanes y también en Austria. En primer lugar, tendría que haber investigaciones para asegurar que está bien usar esta máscara especial.

Un usuario de esta máscara de transparencia de Clear Shield informa que se habría puesto esta máscara inmediatamente después de recibirla y habría ido de compras con ella. Dijo que estaba gratamente sorprendido por esta máscara de Clear Shield y que podía respirar muy bien debajo de ella. Sus gafas tampoco se empañaron, lo que también notó muy positivamente. Además, esta máscara transparente causa una comodidad muy agradable y en general sólo puede recomendarla.

Otro usuario también consideró que esta máscara transparente era muy positiva en general, incluido el hecho de que sus gafas no se empañaban y que podía respirar fácilmente y su claustrofobia no se producía como con cualquier máscara de tela. Sólo le molestaba el plástico duro de su barbilla y por lo tanto no sentía que esta máscara transparente Clear Shield fuera muy cómoda de usar a largo plazo.

Otro usuario informa que él mismo tiene mucho que ver con personas sordas y con problemas de audición o discapacitadas y que ahora puede trabajar mucho mejor gracias a estas máscaras de transparencia de Clear Shield. La gente ahora puede leer sus labios y todos usan estas máscaras para comunicarse mejor con los demás. Él mismo siente que esta máscara transparente de Clear Shield es mucho más cómoda incluso en temperaturas de verano porque no se sienta tan cerca de su cara y comienza a sudar. Está entusiasmado con la máscara transparente Clear Shield, que hace la vida diaria mucho más fácil.

Una usuaria de la máscara Clear Shield nos dice que trabaja en una panadería y que tuvo que usar las máscaras de tela habituales durante mucho tiempo. Esto la hacía sentirse enferma regularmente y le costaba respirar, especialmente en verano, lo cual era insoportable para ella. Cuando conoció a un colega con esta máscara de Clear Shield y le dijo lo mucho que le ayudaba, inmediatamente se consiguió una máscara tan transparente. Ahora puede sonreír a sus clientes, los clientes con problemas de audición pueden volver a leer sus labios y la comodidad de uso es muy buena después de varias horas. Puede respirar mejor, no suda bajo la máscara Clear Shield y se siente realmente bien. Ella le da a esta máscara una clara recomendación para comprar! Si todo el mundo llevara una máscara tan transparente, la cooperación sería mucho mejor de nuevo, porque la persona detrás de ella y su sonrisa y en general su expresión facial serían visibles de nuevo, dijo el usuario de esta máscara Clear Shield.

--- Visite el sitio web oficial para ver más comentarios de los clientes! ---

¿Por qué necesito esta máscara transparente?

Comparada con las máscaras de tela comúnmente usadas hasta ahora, la máscara transparente de Clear Shield está diseñada para ayudarle a usted y a sus compañeros a mirarse y reconocer sus expresiones faciales. Especialmente las personas sordas o con problemas de audición están actualmente muy limitadas debido a la cobertura de los labios; apenas entienden a sus semejantes porque no pueden leer sus labios.

Muchas personas también tienen grandes problemas respiratorios con las máscaras de tela, por lo que las máscaras transparentes de PET están diseñadas para remediar esta situación y facilitar la respiración nuevamente. A los pacientes con ansiedad también se les da suficiente libertad aquí para evitar ser expuestos a ataques de pánico y claustrofobia.

Pero también en general, la persona detrás de la máscara ya no es reconocible, la expresión facial no es visible y no se sabe si la otra persona está sonriendo o no.

Las máscaras de tela ofrecen demasiadas y fuertes restricciones de la vida social, de las relaciones interpersonales. La pandemia actual exige un "distanciamiento social", pero al mismo tiempo ya no reconocemos a la persona que está detrás, no podemos ver si está triste o feliz. Con la ayuda de las máscaras transparentes podemos ahora reconocer de nuevo los sentimientos y las emociones, generalmente las expresiones faciales de nuestra contraparte e incluso si se supone que debemos distanciarnos socialmente, al menos una sonrisa en el rostro de la otra persona ofrece una unión y conexión que va más allá del distanciamiento. Visite el sitio web oficial aquí para encontrar un precio de descuento!

Preguntas frecuentes conocidas sobre este producto

P: ¿Puedo usar la máscara más de una vez?

R: Sí, puedes usar esta máscara de transparencia varias veces, ya que es fácil de limpiar con agua y jabón o desinfectante. De esta manera es duradera y puede ser usada por mucho tiempo. Los virus que proliferan actualmente no se asientan en su superficie lisa de PET, pero otros virus, como los adenovirus, pueden asentarse en ella.

P: ¿Está permitido usar este tipo de máscara?

R: Esto no está del todo claro. Hay para toda Alemania y para cada Land de la República Federal de Alemania sus propias regulaciones, cómo tiene que ser una protección bucal y nasal. Para esto cada uno debe obtener información por sí mismo en su propio país y colocar si tal máscara es aplicable.

P: ¿Por qué esta máscara es mejor que la máscara de tela?

R: Al menos en este aspecto, la máscara transparente es mejor que las máscaras de tela, porque no cubre a la persona, pero la cara todavía se puede ver y por lo tanto la expresión facial. Especialmente para las personas que necesitan urgentemente leer los labios, esta máscara es una gran ayuda. Además, esta máscara es transpirable, es mucho más fácil de respirar y las gafas no se empañan cuando se usan. Las personas con EPOC o asma reciben suficiente aire y los pacientes con ansiedad tienen suficiente espacio debajo de la máscara para no tener que temer un ataque de pánico.

¿Dónde puedo comprar Clear Shield?

Esta máscara especial transparente también es vendida por otros minoristas bajo otros nombres a través de Amazon y otras plataformas. Sin embargo, si usted prefiere el producto original Clear Shield, se recomienda que compre dicha máscara directamente del fabricante en su sitio web oficial.

Aquí tienes un descuento de hasta el 50 por ciento en tu pedido. Incluso se obtiene un descuento por cantidad si se piden varios artículos directamente.

También puede comprar diferentes garantías de duración en su producto por un cargo adicional y algunos otros pequeños accesorios que van con la máscara facial. Puede pagar con diferentes métodos de pago.

Datos técnicos de Clear Shield

Las muchas características positivas de la máscara ya estaban intercaladas aquí y allá a lo largo del informe. Si decide comprar esta máscara, encontrará aquí una vez más todos los detalles técnicos e información sobre esta máscara transparente de Clear Shield:

Hecho de PET (respetuoso con el medio ambiente).

Transpirable y especialmente adecuado para personas con asma o EPOC.

Las personas con trastornos de ansiedad obtienen suficiente espacio bajo la máscara y se evitan los ataques de pánico.

Ventajas para las personas sordas y con problemas de audición: Se garantiza la lectura de labios y se apoya a las personas con discapacidades.

Una expresión facial visible: La gente puede verse completamente y sonreírse de nuevo, a pesar del "distanciamiento social".

La máscara Clear Shield es fácil de limpiar con agua y jabón o desinfectante y por lo tanto puede ser usada varias veces (durabilidad).

Ajustable para adultos y niños; cómodo de llevar incluso cuando se usa durante horas en el trabajo o la escuela.

Las gafas no se empañan y la máscara misma no se empaña cuando se exhala.

No hay sarpullido o acné cuando se usa esta máscara.

La máscara transparente también se puede usar durante los deportes.

A través de una pequeña escotilla, se puede consumir una bebida con una pajita sin tener que quitarse la máscara.

¿Quién es el proveedor del producto?

Los siguientes datos se pueden encontrar en el sitio web oficial del fabricante:

ECOMM MOVADGENCY S.L.

Página de apoyo: https://ecomerzpro.net/faq.php

Dirección de correo electrónico: support(at)ecomerzpro(dot)net