Laura Gallego Chaves edita su primer libro de recetas con la pizza saludable como estrella

Por ejemplo, el cacao instantáneo de cualquier marca, el primer ingrediente es el azúcar… el cacao queda relegado a no se sabe. Los embutidos como el pavo para que sean considerados aceptables deben tener al menos el 70% de pavo (en su primer ingrediente) y que no lleven almidón de patata y variantes… Son muchos datos a tener en cuenta.

L.G.C.: Lo cierto es que estos estudios son reales, la mayoría de los productos envasados contienen azúcares, conservantes y potenciadores de sabor para que duren y estén “más buenos”. Es una realidad de la que no somos conscientes, por ello hago hincapié en saber leer las etiquetas. Tips de lectura de etiquetas serían, por ejemplo, que un buen producto envasado lleve entre 3 y 5 ingredientes, no más; que la lista de ingredientes de un producto se ordena de mayor porcentaje de dicho componente a menor porcentaje en ese producto.

Podríamos decir de ella que es el claro ejemplo de joven mujer extremeña que a pesar de estar sobradamente cualificada, con estudios superiores y un curriculum vitae intachable, engrosa en estos momentos las listas de paro del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE). Licenciada en Económicas y especializada en comercio internacional, gestión, liderazgo de equipos y RRHH, y en posesión del máster que le capacita para ser profesora de Secundaria y Formación Profesional, Laura Gallego Chaves (Mérida, 23 de mayo de 1989) no deja de luchar por conseguir su sueño, que en estos momentos no es otro que encontrar trabajo.

Sin embargo, lejos de venirse abajo, esta joven emeritense no deja de sorprender a todos los que la rodean. Con experiencia también como docente de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior de la especialidad de FOL y empresa y marketing, así como en el campo empresarial como contable, administración y gestión de RRHH, hace dos años entró de lleno en el mundo de la nutrición y la alimentación saludable. Descubrir que era intolerante a la lactosa le hizo embarcarse en saber qué hay detrás de la etiqueta de los productos que ingerimos, un conocimiento que ve esencial.

Su pasión por la cocina, su emprendimiento y el confinamiento -que a ella le trajo tiempo para poder pensar qué quería hacer con su vida- han hecho el resto. Tras cinco meses de intenso trabajo, con mucho esfuerzo y a través de sus propios medios, acaba de editar y publicar su primer libro de recetas saludables, 'El placer de disfrutar de las pizzas', de cuyo contenido hablará precisamente este viernes, día 30, en el programa 'A esta hora' de Canal Extremadura, que se emite de 17:00 a 19:00 horas.

Así pues, en una conversación con Regiondigital.com, Laura habla con detalle de alimentación saludable, nutrición, así como de su publicación. Asegura que ya tiene en mente un nuevo ebook de cara a las fiestas navideñas y que entre sus proyectos a corto plazo están, aparte de encontrar por fin un empleo, abrir su página web (www.ikigaves.com), si encuentra a alguien que le ayude a terminarla, donde sus 3.450 seguidores en Instagram podrán encontrar recetas y consejos de nutrición, así como sus productos y muchas sorpresas más. Como sueños por cumplir destaca abrir y gestionar su propio negocio encauzado al mundo de la gastronomía y la alimentación saludable; y, por qué no, presentarse algún día al casting de 'Masterchef'. Por soñar que no quede.

¿Cómo llega una licenciada en Económicas y especializada en comercio internacional, gestión, liderazgo de equipos y RRHH a la nutrición deportiva?

L.G.C.: Pues todo surgió a raíz de diagnosticarme intolerancia a la lactosa y a varios componentes alimenticios que hicieron que tuviera que empezar a mirar las etiquetas de los productos y al principio no entendía nada. Me llamó tanto la atención que no solo empecé a cuidar lo que comía, sino también a hacer ejercicio físico de fuerza porque son el complemento uno del otro de una buena salud y forma física. Y para ello estudié un postgrado de nutrición deportiva sin otro objetivo que aprender a cuidarme.

¿No tuvo nada que ver entonces con tu último trabajo en el Centro Docente de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial, Formdepor?

L.G.C.: No, en realidad yo en el Centro impartía las asignaturas propias de mi formación académica de Económicas y lo completaba con la labor administrativa del Centro. Pero mis conocimientos nutricionales sí que jugaron una balanza a mi favor cuando me contrataron, porque al fin y al cabo es el estilo de vida saludable que se quiere inculcar a los alumnos del Centro.

¿En qué consistía tu labor?

L.G.C.: Pues impartía las asignaturas de FOL (Formación y Orientación Laboral) y Gestión de la Empresa tanto en el Grado Medio como en el Superior. Asimismo, realizaba la labor administrativa y de secretariado del Centro.

De ahí que te hayas embarcado en la aventura de escribir un libro, ¿cómo surge esta idea?

L.G.C.: Siempre he sido una persona muy creativa e inquieta. Me gusta aprender y superarme en cada cosa que hago y no me supone un freno trabajar en un terreno desconocido. Al contrario, para mí es una motivación. Y todo surge con la pandemia actual que estamos viviendo. Con el confinamiento, teletrabajaba y entrenaba en casa y aún así me sobraba mucho tiempo al día y de siempre me ha encantado cocinar. Me relaja, me apasiona y no hay reloj cuando comienzo a innovar en la cocina…

Empecé a hacer recetas tradicionales adaptadas a alimentos e ingredientes saludables que no llevaran azúcar o harinas refinadas, ni conservantes para poder comerlas y las empecé a subir a mis redes sociales. Así, fue pasando el tiempo y a la gente le gustaba lo que hacía, tanto que fueron ellos mismos los que me dieron la idea de hacer un libro de recetas y se me ocurrió que a todo el mundo le gustan las pizzas y por qué no hacer un libro con pizzas saludables donde las bases estuvieran hechas de diferentes ingredientes, y así poner en práctica mi creatividad con combinaciones que en muchas ocasiones ni se nos pasa por la cabeza.

¿Llevabas mucho tiempo detrás de este sueño o ha sido más bien por casualidad?

L.G.C.: Más bien fue por casualidad, aunque bueno hay sueños que siempre están ahí muchas veces sin darnos cuenta. Este libro reúne aspectos que me caracterizan como son mi pasión por la cocina, por la comida saludable, mi creatividad y mis ganas de escribir… Quizá la palabra escrita es la mejor forma que tenemos de expresarnos, o al menos en mi caso, y la que siempre permanece. Pero ojalá esto solo sea el comienzo de algo que me hace feliz día a día.

¿Cuánto tiempo te ha costado hacerlo realidad?

L.G.C.: Pues con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación, pues no solo es hacer las pizzas, que también llevan su proceso porque siempre hay que hacer ajustes en las medidas y cantidades de ingredientes para que quede perfecta y sea equilibrada, sino, la edición, formato, temática, fotografía… en torno a unos 5 meses.

¿En qué te has basado a la hora de escribirlo?

L.G.C.: He querido plasmar que se puede comer muy bien y comida realmente rica de forma saludable, sin confundir saludable con poco calórica. Que no es necesario llevar una dieta restrictiva y aburrida para cuidar la alimentación. Y para ello también incluye los valores nutricionales que aporta cada pizza. A la par, he querido recoger una gran variedad de entre las que elegir como una pizza completamente vegana con base de tofu, o una que nos recuerda a Galicia y ese pulpo a la gallega, o una tortipizza de patata y jamón, o ese sabor a tacos mejicanos, sin olvidarnos de la pizza de 10 quesos para los amantes queseros. Y, por supuesto, para los más golosos incluye 3 pizzas dulces.

¿Cómo transcurre el proceso desde que escribes la obra hasta que llega a publicarse?, ¿has tenido que llamar a muchas puertas?

L.G.C.: Es un libro autoeditado, es decir, yo sola he buscado, editado, gestionado todo el proceso y creación, hasta que encontré con una plataforma de autopublicación donde te facilitan la impresión bajo demanda. Por desgracia, no he contado con el respaldo de una editorial, por lo que la opción de impresión bajo demanda de momento es la idónea. La ilusión y mis ganas son enormes para poder seguir creciendo y hacerme un hueco en este mundo que me apasiona, no cierro puertas a nada.

¿Y económicamente, te ha supuesto algún sacrificio?

L.G.C.: Al haberlo gestionado yo la inversión ha sido mínima, ese es otro de los puntos en los que me ha costado más trabajo sacarlo adelante, pues al estar desempleada y no tener ingresos no puedo permitirme un gran desembolso.

Por tanto, es un libro de 28 recetas de pizzas, ¿pero podríamos decir que son en “versión saludable”?

L.G.C.: Sí, todas son versión saludable. Quiere decir que a pesar de que algunas son calóricas, provienen de alimentos naturales como los quesos enteros, frutas, grasas saludables, pero no contienen harinas refinadas, ni azúcar o ingredientes procesados. Hasta las salsas son todas elaboradas de forma casera, y explicadas paso a paso. El lector se va a encontrar con 28 pizzas, 25 saladas y 3 dulces de las cuales ninguna les va a dejar indiferentes pero que seguro que se hará con su favorita. Hay bases de patata, tofu, quinoa, coco, queso, calabacín, trigo integral, espelta integral, avena, boniato, plátano, de semillas, de frutos secos… eso solo la base, ahora añade los toppings o ingredientes… solo queda disfrutar de la explosión de sabores y texturas que no te encuentras normalmente.

La publicación está ya a la venta en ebook e impresa, ¿dónde y cómo la podemos conseguir?

L.G.C.: De momento y hasta que mi pagina Web esté completamente activa ) se puede conseguir a través de la plataforma mibestseller.es o desde mi Instagram (@iki.gaves_gastroeat) donde he facilitado un enlace para que puedan acceder a la compra de ambas opciones.

ES IMPORTANTE SABER LEER LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS QUE INGERIMOS

Al estar embarcada en la aventura de la nutrición y de la alimentación ‘healthy’, ¿crees que la sociedad actual come saludablemente o se alimenta de lo primero que ‘pilla’ en la nevera?

L.G.C.: Claramente no. Es cierto que hay más hincapié en la comida saludable, pero también muchas personas que aprovechan el tirón de la gran parte de población que no tienen dichos conocimientos. Por desgracia, el ritmo de vida en el que nos encontramos, en muchas ocasiones no nos permite poder dedicarle tiempo a cocinar o no le gusta y se alimenta a base de procesados. Es muy importante saber leer las etiquetas de los productos para saber qué le estamos dando a nuestro organismo como nutrientes, que no quiere decir que de forma ocasional no hagamos uso de esos alimentos, pero no debería ser lo habitual.

Sé que es algo muy genérico, pero ¿crees que los extremeños y los españoles –en general- sabemos comer o no tenemos ni idea de lo que ingerimos?

L.G.C.: Por suerte, Extremadura posee una gran variedad de alimentos y productos extremeños de la mejor calidad como frutas, verduras, frutos secos, y sobre todo ibéricos y quesos que nos caracteriza y que nos ayuda a esa alimentación saludable idónea para la población, pero la realidad es que, ni a extremeños ni a españoles, se les facilita la información y conocimientos necesarios tanto a nivel nutricional como de consumo para que una alimentación saludable contribuya a su salud y bienestar, por desgracia, la industria prima.

MÁS PERSONAL

Lamentablemente en estos momentos formas parte del 25,38% de mujeres extremeñas que se encuentran en las listas del paro, a pesar de ser una joven sobradamente preparada y cualificada, ¿crees que se están acometiendo correctamente las políticas de empleo llevadas a cabo por las distintas administraciones?

L.G.C.: No soy quién para decirles a los que gobiernan el país qué deben hacer, pero comenzaría por no fomentar tanto empleo público en el que las posibilidades de acceder cada vez son más complicadas y que además aumentaría el gasto público sufragado por el resto de los españoles con sus impuestos. Darles la posibilidad a los trabajadores de grandes empresas que tengan contratos dignos y no precarios debido a los impuestos en Seguridad Social y Hacienda que tienen que hacer las empresas por ellos, además de las facilidades que les dan en contratos y despidos.

Yo abogaría por fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas, del emprendimiento, de darle la oportunidad a jóvenes que no sea mediante contratos en prácticas y becarios que la única alternativa que les ofrece es irse fuera del país porque de otra manera no tienen la posibilidad de independizarse, de crecer personal y profesionalmente, de asentarse y encauzar sus vidas antes de los 40 años…. En definitiva, hay muchos flecos sueltos por los que empezar.

¿Qué proyectos tienes en mente a corto plazo?

L.G.C.: Encontrar un trabajo que me permita seguir viviendo de forma independiente, que me haga crecer y sumar experiencias profesionales y por supuesto me encantaría seguir creciendo dentro de este mundo gastronómico que tanto me apasiona.

¿Sueños por cumplir?

L.G.C.: Mi sueño siempre ha sido abrir y gestionar mi propio negocio, por supuesto encauzado al mundo de la gastronomía y una alimentación saludable

¿Quizá te presentarías a Masterchef?

L.G.C.: (Risas) Mi hermana Sandra me lo dice mucho, me encantaría o hacer algún curso o programa en el que me dieran la oportunidad de poder aprender a cocinar. Yo sería feliz.