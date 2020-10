Siguiendo con la línea de profundizar en las entrañas del mundo esotérico nos hemos puesto en la labor esta vez de encontrar a un Brujo español, y que practique la Magia Blanca, sobre todo en lo relacionado a los Amarres de Amor.

Por las opiniones sobre Javier Sanjuan en todo internet, y tras leer sus teorías y ver sus videos donde explica de forma clara sus teorías no tenemos dudas, que hablar de Amarres de amor con Magia Blanca, es hablar de Javier Sanjuan, por méritos propios y después de una trayectoria, que por lo que hemos visto, es de décadas se ha convertido en uno de los mejores Magos Blancos hispanohablantes.

Javier sanjuan es además la persona mas transparente y clara de las que hemos encontrado, es el único con el que puedes hablar y oír su voz, ya que por mensajes no le gusta mucho y piensa que los que solo lo hacen por ese medio es porque ocultan algo, ¿quizás son una empresa y nunca contesta la misma persona? No sabemos, ni el tampoco quiere señalar a ninguna vidente.

Sin embargo, la parte menos buena de esa popularidad que hablábamos anida en los detractores que han salido a la luz después de que Javier Sanjuan consiguiera llegar a la cima. Pero como el dice, se notan los testimonios y opiniones veraces, de los falsos, opiniones sin fundamento y tras un nick, o paginas que quieren darse publicidad usando la relevancia de su nombre en internet.

Son muchos los que envidian la gran capacidad que Javi tiene para solventar todo tipo de problemas, e intentan imitar sus rituales y su forma de trabajo, he incluso como el mismo comenta, muchos de ellos, han sido alumnos suyos. Pero la realidad y mas ahora con internet, es que, si encontramos una puntuación de 4,9 sobre 5, en los lugares donde para valorar sus amarres de amor hay que poner nombre y apellidos, vemos que desde hace al menos 13 años (antes no había internet) sigue siendo el mas valorado y apreciado como Maestro en Alta Magia y especialista en Amarres de Amor.

Y al decir Maestro en Alta Magia, lo hacemos porque Javier Sanjuan además de realizar y atender personalmente a todos, es Maestro de todos esos que se anuncian por ahí, algo que a veces le pesa, como han desprestigiado la Alta Magia, puedes ver sus servicios y como contactar con el aquí por ejemplo: https://www.javiamarresdeamor.com, en todas las redes sociales e incluso en YouTube.

Si Javier Sanjuan goza de tan buenas opiniones y tanta popularidad en importantes periódicos es porque es una Mago blanco verdaderamente recomendado, y su labor ha ayudado a cientos de personas, tanto en España como en otros países de habla hispana.

Las opiniones y testimonios sobre Javier Sanjuan en relación con los Amarres de Amor.

Aunque hemos leído al propio javier sanjuan decir que no se expongan en la red, ya que no todos entienden que los Amarres de Amor con Magia Blanca no implican riesgos, son 100% seguros, y se hacen con Amor para conseguir reanimar el Amor de la persona que se ha ido y como él dice, aunque esas sean sus palabras, casi nunca es porque haya dejado de quererte, pero luego entraremos en lo que el hace y es otro punto que lo diferencia del resto.

Las opiniones como decíamos son unánimes en un 97% es el mejor mago, además, al ser también coach sabe como llevarte de la mano en todo el proceso, algo importante ya que en ese momento entendemos que la persona está sufriendo y necesita de apoyo, no solo de mensajitos diciendo todo está bien, necesita mucho más.

Podéis ver como habla con todos en abierto en redes sociales, en YouTube o en este foro que ya lleva la friolera de 12 años https://www.tarotymagiablanca.com

Pero ¿quién es Javier sanjuan, el Maestro en Alta Magia especialista en Amarres de Amor?

Afincado en Alzira, un pueblo del levante valenciano nació con el don de videncia, pero pronto se dio cuenta que las consultas siempre eran sobre amor, por lo que pronto se dio a la tarea, viajando por todo el mundo y aprendiendo de grandes maestros, para convertirse de pleno derecho en quien es hoy, el mejor Mago Blanco de España en numero de casos resueltos por el mismo, sin gabinetes.

A diferencia de esos falsos charlatanes que venden la religión y los nombres más exóticos para aparentar ser algo, Javier Sanjuan es claro, el es un Maestro en Alta Magia, sus trabajos se fundamentan en las bases de la energía ya descrita y detallada hace milenios y que ya hace años la ciencia está demostrando.

Usando el poder de su mente, es capaz de viajar al plano astral, donde sin perturbar a nadie, consigue realizar trabajos que equilibran, desbloquean y dan fuerza a las personas para que le amor, al final gane…tan simple y sencillo como eso. En sus escritos se nota que el es cristiano y que respeta todas las religiones, pero como el dice, las religiones son para quien las crea, la magia es una ciencia a la par de un arte, y no necesitas creer en la magia blanca para que un amarre funcione, al contrario que si te hacen un trabajo basado en vete tu a saber que religión, que si no crees en ella y es difícil de creer, todo esto es lo lo que leemos en sus textos, pues no funcionara nunca.

Ya sabéis, desde aquí recomendamos que no caigáis en manos inexpertas y si queréis un amarre de amor realizado por un verdadero maestro en alta magia, acudáis sin dudarlo a Javier Sanjuan, con una simple llamada, os resolverá todas las dudas.