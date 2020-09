Eurotrip: Cultura de citas en países de Europa

¡Ven a descubrir con nosotros a qué saben los besos en diferentes países de Europa! Este será un viaje diferente, se trata de explorar el mundo de las citas desde diferentes ángulos culturales. ¿Qué hacen ellos de diferente durante las citas? ¿La globalización es más fuerte que el amor?

¿Cómo cambian las citas según tu ubicación en el Globo Terráqueo?

Hojeando las páginas de citas, nos conocemos mejor y entendemos las características culturales de los diferentes países. No existe sentimiento más universal que el amor, tampoco expresión más sincera de las raíces culturales de una nación. La historia, la idiosincrasia, las costumbres y estilos de vida de cada nación influyen en cómo se desarrollan las citas para encontrar pareja.

En la actualidad vivimos un cambio universal en la cultura de las citas. Este está influenciado por los nuevos estilos de vida marcados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TCIs). Aunque las citas han tomado una dimensión digital importante, esto tiene sus peculiaridades por países. Algunos les obsesionan el tiempo, otros mantener las apariencias, algunos la pasión carnal, a otros mejor mostrar poco afecto. ¡Tiempo de saber quién es quién!

Los británicos prefieren las citas en los pubs

A pesar del ambiente distendido de los pubs, no te dejes engañar, a los británicos les gusta el estilo formal en sus citas. No importa si lo conociste en línea o no. Es su naturaleza, y por muy contentos que se pongan al beber, en la primera cita mantendrán las distancias, en términos del espacio físico y del trato. La educación en exceso está garantizada, aunque no debes esperar grandes gestos de amor o pasión.

¡Es que la pose de Lord les puede!, porque sin dudas la cultura marca formas de actuación, y las citas no son la excepción. Aunque con bebidas y comidas variadas, más una buena música de fondo y al nivel justo para conversar, sientes que te envuelve la atmósfera. Así si se puede afirmar que las citas estilo británico tienen su punto.

¿Hay romance en Suecia?

Los suecos son claros, objetivos, concisos, muy directos, si no te lo esperabas, te pueden dejar con la boca abierta. Eso de que a la primera cita no vas a la cama, ellos no lo manejan. No obstante, esto no es conclusión suficiente sobre el romance. Si la invitación es directa hacia el sexo, pero a la otra mañana te despierta con desayuno en la cama ¿Por qué supones que tu beso a la tercera cita es más romántico? No sabemos de qué lado te pondrás, pero así se ve el romance en Suecia, pocos preámbulos, sinceridad y cortesía.

Algunos los llamarán fríos, otros entenderán que es otra forma de expresar pasión. Un poco apresurados, sí, pero en el proceso pueden mostrar bonitos gesto de aprecio.

Citas apasionadas en Italia

El amor a la italiana no lleva prisas y contiene mucha caballerosidad a la antigua ligada con lujuria. Si quieres probar un poquito de la pasión latina en Europa, Italia es el país indicado. Aquí la conquista es un arte y lo fácil no gusta. Si vas a lo directo perderás tu tiempo pues un temperamento así no se seduce con tres frases y una mirada. Este pueblo va de acción, gestos y constancia.

Parece todo un reto, y lo es, pero valdrá la pena. Aquí expresar los sentimientos con palabras es altamente valorado. No te esperes necesariamente un poema, pero son muy elocuentes con la palabra. No sabemos cómo lo logran, si es genético, o se trasmite de generación en generación. Aunque son peleoneros, esta no es razón para asustarte, es parte del juego del amor. Si mantienes toda la relación lineal se aburren con facilidad. En una cita para avanzar a algo más serio, se valora, el respeto, los gestos amorosos y la estabilidad financiera.

Citas casuales francesas

Paris la ciudad del amor, decimos Francia, y ya se crean grandes expectativas respecto a una cita en estos parajes. Los franceses son bastante tolerantes e ingenioso, una mezcla muy acertada para citas casuales interesantes. Su fama de aventajados en el amor viene de la mano con su legendaria promiscuidad y prácticas del amor libre.

Si salen tres veces, no hay mucho que reflexionar, eso es una relación. Cualquier lugar es bueno para enamorarse, pero en Francia, cada momento parece sacado de un filme. Si le gustas te lo dirán con mucho romanticismo. Si en poco tiempo sospechas que han cambiado de rumbo, tú no te aflijas, así son los franceses.

Las citas concertadas a través de páginas de contacto en Internet se han extendido a todos los países, eso sí, cada región marca una dinámica diferente si de romance se trata.