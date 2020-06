Cómo elegir la silla de ruedas más adecuada

Elegir una silla de ruedas no es lo mismo para todo el mundo, cada persona tiene necesidades muy particulares, por lo que la decisión final es absolutamente subjetiva. Además, es preciso tener en cuenta una serie de factores para asegurarse de que se está haciendo la compra adecuada. Por dicho motivo, en este artículo te contamos qué tipo de sillas de ruedas existen y cómo elegir la más indicada para tu caso en especial.

Tipos de sillas de ruedas

Hoy en día existe una variedad muy amplia en cuanto a sillas de ruedas, cada una de ellas con un propósito específico. En este artículo vamos a hablar acerca de las más comunes, que son por lo general, las más demandadas por los pacientes: las sillas de ruedas eléctricas y las sillas de ruedas manuales. Las primeras corresponden a modelos más modernos, que traen incorporado un sistema que funciona con control remoto, permitiendo a la persona el manejo de la silla a través del mismo. Las hay comunes o de tipo scooter, y son recomendadas para personas que han visto su movilidad muy afectada o que necesitan la silla por un largo período de tiempo o de modo permanente.

Por otra parte, las sillas de ruedas manuales son las más tradicionales, aunque hay un gran abanico de opciones para elegir debido a la variedad de modelos. El hecho de que sean tradicionales no significa que haya un sólo diseño de silla disponible. Por el contrario, las hay de diversos tamaños, fabricadas con diferentes materiales, con ruedas pequeñas o grandes, plegables o rígidas, entre otras. Son más aconsejables para quienes no las necesitan durante un largo período de tiempo, y suelen ser lo suficientemente livianas como para ser fácilmente transportadas en vehículos. Algunas de ellas traen un asiento preparado para sostener no sólo la columna, sino también el cuello y la cabeza, de forma más cómoda y equilibrada.

Cómo elegir la silla de ruedas

Como mencionamos anteriormente, para elegir la silla de ruedas más adecuada es importante contemplar una serie de aspectos fundamentales. En primer lugar, tendrás que reparar en tu entorno y la movilidad que éste te ofrece, siendo uno de los factores más importantes, porque en base a él pueden cambiar las características que sean indispensables de la silla. En cuanto a la silla en sí, piensa en el material con el cual está fabricada, por lo general, suelen estar hechas con acero o aluminio, siendo estas últimas las más livianas. Si se trata de una silla que tendrás que trasladar a menudo o que tendrás que mover tú mismo la mayor parte del tiempo, entonces es la más recomendable.

Si, por el contrario, quieres asegurarte de que la silla tenga resistencia asegurada contra golpes o rayones, y no te preocupa el peso, lo mejor es que elijas una silla de acero. Por otro lado, tu comodidad es algo que tienes que tener en mente en todo momento.

De igual manera, el tamaño de la silla es un condicionante que deberías sopesar. Lo aconsejable es no elegir una silla cuyo asiento sea más estrecho que las caderas o que tengan el mismo tamaño, ya que de este modo puede terminar siendo perjudicial. Por el contrario, es mejor elegir una silla que tenga un asiento amplio, en el cual poder acomodarse tranquila y cómodamente. Por último, y uno de los aspectos a los que necesariamente tendrás que prestar mucha atención: las ruedas. Como hemos indicado, hay sillas con ruedas pequeñas y sillas con ruedas grandes. Esto no es aleatorio, porque cada una de ellas es más o menos adecuada para ciertos pacientes en particular.



Las sillas de ruedas pequeñas normalmente son elegidas por pacientes que deben ser llevados por otra persona, ya sea porque no tienen la fuerza o la movilidad suficiente en los brazos como para empujarse a sí mismos. Las sillas de ruedas grandes están diseñadas para que sea el mismo paciente el que se impulsa para desplazarse, por eso además, hay una segunda rueda de metal en cada una de ellas (y guantes, si fueran necesarios). Por supuesto, esta última opción brinda mucha mayor autonomía, ya que no es necesario que dependas de alguien más para poder moverte.