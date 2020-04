Financiación inmediata de facturas: Colaboración entre Billage y Banco Santander

Billage, la solución all in one para autónomos y pymes que aglutina en un único lugar CRM, gestor de proyectos y facturación, da una nueva vuelta de tuerca a su particular revolución fintech con la integración en su plataforma de la extensión Financia&Go de Banco Santander.







Financia&Go es “el primer servicio de financiación de facturas 100% digital para pymes y autónomos”, un servicio pionero de innovación digital que ofrece las respuestas más útiles a las principales necesidades de las pymes y los autónomos: la financiación a corto plazo.

En estos momentos donde tener acceso a financiación es crítico para los autónomos y las PYMES, billage y Santander ofrecen una solución eficaz para que las pymes y los autónomos de nuestro país puedan solventar sus mayores problemas de liquidez. Poder mantener en pie el negocio y pasar los momentos más críticos es vital para el ecosistema económico y también emprendedor que se ha construido durante años.

Por esta razón, desde ya y con un trámite ágil y 100% online, a través del panel de control de facturación de la herramienta billage y gracias a la integración con Financia&Go es posible financiar las facturas aún no cobradas ni vencidas.

El principal objetivo para desarrollar y lanzar esta iniciativa conjunta es la de ayudar a las empresas a mejorar su tesorería en tiempos de contención y justo ahora, momento en el que nos encontramos es la mejor opción para generar liquidez en nuestros negocios.

Los usuarios de billage, en muy pocos clics y desde la propia plataforma de facturación, podrán financiar aquellas facturas que consideren necesarias. Solo hay que seleccionar las facturas a financiar, el plazo de devolución y a través de la conexión automática con la cuenta de Banco Santander y la firma de la operación, los fondos estarán disponibles de manera automática.

Para los usuarios de este programa de facturación que no tengan en este momento una cuenta con Santander, será posible también acceder a la apertura de ésta de forma telemática y digital a través de la propia solución.



El apoyo a empresarios, pymes y autónomos en estos complicados momentos es el principal objetivo de startups como billage. Por su parte, con una cuota de mercado del 25% en pymes, Santander es el banco español líder en este segmento, lo cual refleja la misión del banco de contribuir al progreso de las personas y las empresas. La alianza entre ambas es sin duda alguna un respiro para las arcas de las pequeñas y medianas empresas que cada día idean cómo superar sus problemas de liquidez.