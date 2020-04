Cuando la belleza se hace verbo: El poder evocador de las palabras

La palabra como arsenal de magia

El imperecedero poder de la palabra es tan sólo posible si la conjunción de sus componentes, como la suerte de una estructura perfecta de leña y ramas secas, evoca un fuego mucho más allá de la verbalización y la escritura. Las palabras son templos en cuyo ábside es posible la magia. Capaces de dibujar inimaginables mundos y de describir con precisión quirúrgica las sensaciones, en todo su abanico, que se enraízan en el alma como el rocío de madrugada en el cabello recortado de la hierba. Pero a veces, sin embargo, las impresiones del momento carecen del bagaje personal de frases con las que conjurar el mito y la verdad.

Más allá de la comunicación

Los cimientos del lenguaje encuentran su función en la capacidad de comunicarse con los semejantes. A pesar del resto de recursos comunicativos de los que dispone el ser humano, tanto la lucidez pictórica, la videografía e incluso el lenguaje de señas, es la palabra el martillo que halla con mayor facilidad el clavo que habrá de fijar la verdad. Tal es la vastedad de sus complejos engranajes, cuya enumeración de términos queda rezagada si su multiplicidad de significados se contempla, que su exactitud resulta francamente sobrecogedora. Transgrediendo las abstracciones de otras vías para la comunicación humana y legitimando la palabra como fuente viva de los sentidos.

Las palabras, enunciadas desde el núcleo de la entraña, han conquistado almas y países a lo largo de la historia. Han enfrentado amigos y han unido enemigos. Han enamorado y roto corazones con suma facilidad, como si se tratase de unos pequeños títeres al servicio de un intangible semidiós que todo lo puede. No obstante, y a pesar de que en la sencillez está el buen gusto, el rito lingüístico de encauzar la correcta frase hacia su objetivo concreto no es tan simple como parece. Ello requiere de una gran experiencia, no sólo en las disciplinas de la gramática, la semántica y la sintaxis; sino en haber vivido. En haber sabido extraer de la vida el jugo de su esencia.

Hablar por hablar

Según distintos psicológicos, se estima que utilizamos entre 10.000 y 30.000 palabras al día. Una cantidad ciertamente grande, si tan sólo se tiene en cuenta su valor numérico. Pero lo que verdaderamente debería preguntarse es si dichas palabras cumplen con una función mayor o si únicamente forman parte de una comunicación transitoria. Es decir, si su objetivo, a pesar de su estimable importancia, lleva implícita una actitud más alta a la de comunicarse per se. Y más allá de eso, ¿cuántas veces hablamos por hablar, sin extraer del conocimiento lingüístico su belleza innegable?

