Cómo hacer recetas sanas en el microondas

El microondas es, desde hace algunos años, el gran aliado de la cocina. En un principio, se utilizaba fundamentalmente para calentar pero, con el tiempo y con la evolución en los diseños y fabricación de estos aparatos, ahora también permite cocinar de manera saludable.

Cocina sana y ahorrativa con el microondas

Aprender a cocinar es uno de los retos de muchas personas. Hay hasta quien se niega en rotundo, pero preparar platos no es algo tan difícil. Se puede elaborar grandes y saludables recetas con muy poco. ¿Te faltan ideas? No te preocupes, Internet es una poderosa herramientas donde encontrarás millones de webs y blogs —como es Consejosparaahorrar.net— no solo de recetarios, sino también de trucos para aprender a invertir bien tu tiempo y dinero en la cocina.

¿Quién no tiene un horno microondas en su cocina? En la mayoría de los hogares hay uno. El problema es que no se usa más allá de calentar y descongelar comida. Pero hoy te vamos a contar cómo sacarle partido a tu microondas para hacer buenos platos y de una manera saludable.

Consejos de expertos y profesionales para cocinar con el microondas

Para poder cocinar de forma saludable, lo primero que tienes hacer es desterrar de tu cabeza la idea de que el microondas es nocivo para la salud. Según la OMS: "No existe peligro siempre y cuando sigas las instrucciones del fabricante, cierres bien la puerta del microondas y mantengas buenas condiciones higiénicas".

Olvídate también de que los alimentos pierden calidad. Es cierto que durante el proceso se modifican los alimentos pero todos los métodos de cocción lo hacen. Según un estudio publicado por Journal of the American Dietetic Association: "El microondas retiene los mismos nutrientes o más que otros métodos de cocción, por lo que no resta calidad".

Buenos usos del microondas

Para poder comer saludablemente y sacar un mayor partido al microondas, has de saber que debes controlar las porciones. Para ello, tienes que medir previamente las cantidades. Apúntate las recetas con gramos y minutos de tiempo que necesitan los ingredientes que vas a cocinar. Al principio puede resultar una práctica tediosa, pero a la larga, ahorrarás tiempo y trabajo.

Para ello, tienes que medir previamente las cantidades. con gramos y minutos de tiempo que necesitan los ingredientes que vas a cocinar. Al principio puede resultar una práctica tediosa, pero a la larga, ahorrarás tiempo y trabajo. También es muy importante la colocación de los alimentos , que estén sin apelmazar . Así, evitarás que se calienten unas partes más que otras, ya que esto puede ser el desencadenante de contaminación bacteriana.

, que estén . Así, evitarás que se calienten unas partes más que otras, ya que esto puede ser el desencadenante de contaminación bacteriana. Hay que usar un recipiente resistente, principalmente, de porcelana o cristal; evitando el plástico en la medida de lo posible. Debes taparlo con una tapadera también adecuada que tenga una cierta altura y que esté agujereada.



Como ves, es muy fácil preparar platos saludables en el microondas. Solo tienes que seguir unas pautas adecuadas y si fuera necesario, cambiar tu aparato. Cuando pasa de los 8 o 9 años, no ofrece ni la misma calidad, ni la misma salubridad. Además, el mercado va cambiando y van saliendo microondas con funcionalidades que amplían el abanico de opciones culinarias.