Conoce las reglas del BlackJack

Si te animas a jugar al también llamado juego "ventinuo", en el siguiente artículo detallaremos las principales reglas del BlackJack. Pero antes de iniciar nuestro recorrido, debemos destacar que uno de los primeros registros históricos que existen del BlackJack son del siglo XVII, en la obra escrita por Miguel de Cervantes, Rinconete y Cortadillo. En el libro, se hace mención de un juego de cartas cuyo objetivo era no pasarse de los 21 puntos.

Reglas básicas del BlackJack

Como Cervantes mencionaba, el objetivo de este juego radica en aproximarse lo más que se pueda con las cartas obtenidas a los 21 puntos, o también, llegar a igualar este número, pero nunca pasar de él. Las reglas del BlackJack son simples, pero debes saber cómo reaccionar en determinadas situaciones para poder ganar más. Aquí estarás jugando contra la banca, representada por el crupier del casino, y en el caso de haberlos, con los jugadores. Cada una de las cartas que tengas en mano tienen un valor en específico que en su mayoría está dictado por el número presente en ellas.

En el transcurso del juego, los participantes no deben enseñar sus cartas, solo la banca puede dejar una sola visible. Aunado a ello, los participantes, en caso de necesitarlo, pueden solicitar más cartas o simplemente plantarse. Cada jugador, al final de la ronda deberá enseñar sus cartas, al igual que la banca. Quien se haya acercado más a los veintiún puntos o los haya igualado, ganará la ronda. Cabe destacar que si un jugador y la mesa alcanzan la jugada perfecta de 21 con tan solo dos cartas, en este caso, el ganador será el jugador quien gane automáticamente.

Valor de las cartas en el BlackJack

Es de suma importancia conocer el valor de los naipes y así poder cumplir con el objetivo del juego, y además, evitar pasarse de 21 y perder la ronda.

Comencemos por el As, ya que esta es, sin duda, una de las cartas más versátiles ya que dependiendo de la situación o de la necesidad del jugador, puede llegar a valer 1 o 11 puntos. En el caso del resto de los naipes, estos poseen el valor del el numero que tienen en ellos, y van desde el 2 hasta el 10. Y por último, todas las figuras poseen el mismo valor, 10 puntos.

Como puedes ver hasta el momento, parecerá no ser un juego tan complicado y difícil de aprender para aquellos que desean iniciar una partida de BlackJack.

Doblar cartas

Lo que se conoce como “doblar cartas” en el BlackJack es una jugada muy sencilla pero a vez un poco arriesgada por parte del jugador, ya que cuando se pide doblar, el valor de su puesta se multiplicará por dos. Así mismo, el jugador recibirá una carta más, sin poder solicitar mas en el resto de la ronda. Es decir, que ha tomado una decisión que determinará totalmente su destino.

Apuestas en el BlackJack

Este es un punto importante ya que posee sus particularidades que no todos conocen. La cantidad a apostar es prácticamente lo primero que se determina en la partida, ya que los jugadores hacen sus apuestas sobre la mesa antes que la banca comience a repartir. Después de que se hayan repartido todas las cartas, los participantes tienen la oportunidad de dividir, doblar, plantarse o aumentar sus apuestas. Todo depende de la mano que tenga.

Jugada perfecta

Lo que se conoce como una jugada perfecta de BlackJack ocurre cuando un jugador logra llegar de manera exacta al 21, y esto se logra únicamente con dos cartas: el As y una carta que valga 10. Esta es una jugada que si llegas a lograr, representará una victoria automática. Cabe destacar que al iniciar la partida y hacerse las apuestas, son repartidas dos cartas a cada jugador por parte de la banca. En el caso que el jugador lo desee, estos pueden solicitar más cartas.

¿Cómo jugar BlackJack?

Ya conocemos las nociones básicas que rigen a este divertido y popular juego de cartas. Ahora veamos qué podemos hacer con esta información. En este sentido, existen un conjunto de recomendaciones que los nuevos jugadores deben tomar en cuenta. Dependiendo de la mano que poseas, esta puede ser considerada como cartas fuertes o débiles. Esta clasificación, por así decirlo, se refiere a la posibilidad que estas cartas tienen de acercarte al 21. Recordemos, que si el jugador pide más cartas a la banca y sobrepasa los 21 puntos, pierde de manera automática la ronda y las apuestas realizadas.

Como has podido ver, el BlackJack no es para nada un juego complicado, y no cabe duda que es un emocionante y entretenido juego de cartas al azar. En este sentido, tienes toda la información relevante para empezar a jugar tus primeras partidas de BlackJack en internet.