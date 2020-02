Por qué deberías tener césped artificial en tu hogar

Ventajas del césped artificial

Tener un jardín como siempre hemos deseado es posible, gracias al césped artificial en Málaga Evergrass. Este césped posee numerosas ventajas que lo convierten en una opción demandada en muchos hogares.

Las principales ventajas de este tipo de césped artificial son las siguientes:

Mantenimiento fácil

Con este césped tendrás un ahorro significativo en tiempo y dinero, dado que no será necesario disponer de muchos recursos para su mantenimiento, como agua u otros productos necesarios para que el césped natural esté en perfecto estado; tampoco deberás regarlo, ni cortarlo o abonarlo.

De igual manera no invertirás nada de tiempo para su mantenimiento.

Instalación versátil

El césped artificial puede instalarse en cualquier tipo de superficie, sea tierra, cemento, hormigón, entre otros. Incluso muchos usuarios lo instalan en las paredes exteriores de su hogar o en los negocios como un elemento decorativo, esto gracias a que se puede colocar sobre todo tipo de superficies.

Estética

Una de sus mayores ventajas es que este tipo de césped siempre contará con un aspecto muy realista y estético, apenas se notará que es artificial. Además, hay modelos que tienen la característica de ser suaves, ideal si tienes hijos pequeños.

El color del césped también perdurará durante mucho tiempo.

Resistente

De igual manera tiene una gran resistencia a diferentes tipos de clima, desde sol, lluvia o nieve. Esto gracias a que el césped tiene una excelente capacidad de drenaje, con lo cual tendrás garantizada una mayor durabilidad.

Limpieza

Éste tipo de césped no tiene ningún tipo de efecto sobre la piel ni la salud, no causa irritaciones o alergias. Tampoco proliferan en él, bacterias, gusanos, insectos y otro tipo de bichos, esto porque no resulta atractivo para ellos, al ser artificial.

Antideslizante

Son ideales para colocarlo si tienes una piscina, ya que es antideslizante. Además tienen mucha resistencia ante productos químicos, como el cloro, por ejemplo. No perderá sus colores ni se dañarán sus fibras aunque esté al lado de la piscina.

Ideal para mascotas

Podrás conseguir diferentes modelos de este tipo de césped para tu perro o gato, adaptándose a cualquier mascota. Este césped artificial puede resistir la acidez de la orina, además, limpiarlo será muy fácil cuando hagan sus necesidades.

¿Por qué contratar una empresa especializada?

Si te has decidido por tener este césped en tu hogar, lo ideal es que contrates un experto instalador de césped artificial en Marbella, dado que con su experiencia en el sector de jardinería, tendrás garantizada la instalación adecuada para tu jardín.

Además, esta empresa de Málaga posee un amplio catálogo donde podrás conseguir diferentes tipos de césped, dado que hay distintos modelos para todo tipo de eventos, prácticas deportivas, para los niños o mascotas, espacios públicos o residenciales, entre muchos otros usos.

De igual manera, la instalación del césped artificial es muy económica, por lo que no deberás invertir una enorme suma de dinero, dado que el precio se adaptará a la cantidad de césped que desees instalar.

Incluso, esta empresa de Málaga te ofrece un servicio de asesoría, con el cual te ayudarán a conseguir el césped ideal para tu hogar. Esto te servirá para obtener las medidas necesarias para aprovechar al máximo el césped artificial, además de aconsejarte sobre el tipo que te será de mayor utilidad.

Puedes contactar con la empresa si vives en Marbella, o cualquier otra parte, y solicitar un presupuesto detallado enviando toda la información que te pidan, para así entregarte un presupuesto a medida.

El césped artificial es un excelente elemento para tener en tu hogar, dado que no deberás hacerle mantenimiento, es higiénico para tus hijos y mascotas, y podrás contar con una buena estética durante muchos años.