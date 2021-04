El PP pide que Vara busque "alternativas" sobre vacunas contra la Covid

Ep.



La portavoz de Sanidad del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Elena Nevado, ha pedido al Ejecutivo regional del socialista Guillermo Fernández Vara que pase "a la acción" y busque "alternativas" para que lleguen más vacunas contra la Covid-19 a la región y no depender así "sólo" de la "propaganda" que en esta materia practica a su juicio el Gobierno central de Pedro Sánchez.



"Nosotros si hay una posibilidad de que vengan vacunas a Extremadura por la vía que sea pues búsquense las alternativas, lo que no podemos hacer es depender sólo de la propaganda de Moncloa que solamente sale para anunciar vacunas que no vienen", ha señalado la 'popular'.



Así, a preguntas de los medios en rueda de prensa para presentar una iniciativa parlamentaria relacionada con el Hospital de Llerena este miércoles en la Asamblea, Elena Nevado ha defendido que en materia de vacunación "hay que pasar a la acción", y ser "efectivos", así como buscar "alternativas si el Gobierno de España no las ofrece".



"Si de verdad nos importan los extremeños y extremeñas hay que depender menos de un Gobierno que fundamenta su estrategia en la propaganda y que al final lo único que le importa es el titular", ha espetado la diputada del PP. "Nosotros creemos que hay que ser efectivos y que hay que vacunar y si hay que buscar alternativas porque el gobierno de España nos las ofrece búsquense", ha recalcado.



En este sentido, ha reiterado que para el PP el proceso de vacunación en Extremadura contra la Covid-19 está siendo "un verdadero caos" porque "no hay una estrategia de vacuna propia" y "se está al albur de lo que decide el Gobierno de España" y "hay un verdadero desgobierno".



"Al problema de AstraZeneca se suma ahora el problema de Janssen. Lo que no puede ser es que se salga a anunciar a bombo y platillo que vamos a tener la inmunidad de rebaño en junio y que ya sepamos que estamos hablando de junio del 22. No hay un plan de vacunas ni una estrategia propia de vacunación en Extremadura", ha añadido al respecto.



En esta línea, ha considerado que "no es serio no tener una estructura, una previsión, un plan de vacunación" porque ello "perjudica a los extremeños, genera inseguridad y lo que es peor, hace que la gente no sepa si acudir o no acudir (a vacunarse), cuando nos estamos jugando la vida", ha espetado.



Finalmente, ha recordado que el PP en la comunidad hace unos meses propuso un plan de vacunación 24/7 que contó con el voto en contra del PSOE. "Si hubieran optado por el modelo del PP yo creo que tendríamos muchos menos problemas, porque sabríamos que hacer ante la ausencia de vacunas cuando no lleguen, estarían planificados los horarios, las edades en todos los centros y áreas de salud", ha dicho.