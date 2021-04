PP lamenta que cazadores se vean perjudicados por "negligencia administrativa" de la Junta

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Laureano León, ha lamentado que los cazadores extremeños "se estén viendo perjudicados por la negligencia administrativa" del gobierno de la Junta, que "continúa reteniendo los precintos necesarios para la práctica de las modalidades de rececho y espera".



Así pues, ante esta situación, el diputado 'popular' ha reclamado a la Administración autonómica que los haga llegar de "de inmediato" a los cazadores, "para que cesen los perjuicios que se están causando".



De esta forma, el Grupo Popular ha mostrado su respaldo a las demandas del sector, encabezadas por la Federación Extremeña de Caza, y comparte la preocupación sobre "este fiasco en la gestión" que, según el diputado del PP, no debe repetirse más.



Igualmente, León ha explicado que estos problemas burocráticos "no solo afectan a los que practican la caza mayor", y que, conforme a la normativa, tenían que tener los precintos desde el 1 de abril, sino también a los titulares de cotos, a las empresas de gestión cinegética e incluso a negocios de alojamientos que han tenido que cancelar reservas.



En ese sentido, según informa el PP en una nota de prensa, León ha recordado que no es la primera vez que la Administración autonómica "pone barreras en lugar de soluciones" a la práctica de la caza, y, al mismo tiempo, ha anunciado el registro, por parte del Grupo Popular, de una pregunta para su respuesta en Comisión, entendiendo que el gobierno socialista ha que "dar la cara" en la Asamblea y "aclarar los motivos de los retrasos en la entrega de estos precintos".



"Desgraciadamente esto no es nuevo", ha reiterado León, quien ha destacado que el PP comparten la preocupación manifestada estos días por la Federación Extremeña de Caza, ya que "está en juego una temporada que es corta y para la que ya se habían realizado sorteos y muchos cazadores y empresas habían cerrado sus previsiones".



Finalmente, León ha subrayado que el gobierno de la Junta había sido advertido por la propia Federación para que agilizase el proceso de entrega de precintos, por lo que "estaban perfectamente al tanto", ha sentenciado.