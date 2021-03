PP acusa aJunta de hacer trilerismo político y 303 altos cargos no verán congelado sueldo

Ep

El portavoz de Administración Pública del Grupo Parlamentario Popular, Juan Luis Rodríguez, ha acusado a la Junta de hacer un "ejercicio de trilerismo político" y ha criticado que 303 altos cargos no verán congelado su salario en 2021.



De este modo, la congelación, aprobada en el debate presupuestario mediante una enmienda transaccional del PSOE, afecta, como ha informado Rodríguez, al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a los consejeros, a la Interventora General, al Abogado General y al director gerente del SES.



"La medida nos cuesta 150.000 euros y la congelación de los salarios del gobierno de la Junta de Extremadura le va a suponer un ahorro a los extremeños de ni más ni menos que 8.500 euros durante todo el año 2021. 8.500 euros que no estaría de más que nos dijeran a qué los van a destinar", ha apuntado en rueda de prensa.



En esta línea, el diputado 'popular' ha recordado que la Junta fue de los pocos Ejecutivos autonómicos que decidió subirse el sueldo en 2021, un anuncio que se vio plasmado en el texto articulado de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) y ante el que los grupos presentaron enmiendas parciales.



En este sentido, la oposición, según Juan Luis Rodríguez, consideró que este hecho no era "razonable", "lógico", "coherente" y "solidario" con una sociedad que lo estaba pasando "muy mal" como consecuencia de la situación económica y sanitaria derivada de la Covid.



De este modo, el PP pidió en su enmienda que tanto el Consejo de Gobierno como la totalidad de los altos cargos y el personal eventual se congelaran el sueldo, tras lo cual la Junta hizo un "ejercicio de trilerismo político" y presentó una transaccional que generó "grandes titulares escondiendo el debate presupuestario y consiguiendo que no se hable de lo importante".



"Lo importante en aquel momento era que los presupuestos que presentaba la Junta de Extremadura no eran, como así se está demostrando ya, los mejores para nuestra región, pero consiguieron que el debate fuera que el Gobierno de Extremadura se congelaba el sueldo", ha apuntado.



Por ello, ante tal anuncio, que "no engañó" al Partido Popular, porque fue el único partido no votó a favor de esa enmienda transaccional sino que solicitó que se mantuviera la suya, dicho grupo "para ser serio en su labor de oposición" solicitó información a la Junta.



En dicha solicitud de información se demandaba conocer a cuántos altos cargos afectaba esa medida, a cuántos no afectaba y qué coste y ahorro suponía la puesta en marcha de la medida aprobada en el debate de presupuestos y que se anunció "a bombo y platillo".



OPERACIÓN "CONTRARIA" A LA POLÍTICA DE ALTOS CARGOS



En esta línea, Juan Luis Rodríguez también ha criticado que esta "nueva operación de trilerismo político" es "contraria" a la política de altos cargos que venía practicando el PSOE desde que regresó al gobierno de Extremadura en 2015.



Así, cuando el PP abandonó el gobierno regional, los altos cargos costaban al erario público 6,6 millones de euros, mientras que en 2021, con la que "está cayendo", cuesta 9,4 millones, experimentando un incremento del 42 por ciento.



También, ha expuesto que, desde que gobierna Fernández Vara en Extremadura el coste de los altos cargos del SES se ha incrementado en 4.450.000 euros, es decir, el coste incrementado en altos cargos es de 7,2 millones al año, ha criticado.



"Y nos quieren decir que se ahorran 8.500 euros el gobierno de la Junta de Extremadura. Quedénse con los 8.500 y devuélvanle a los extremeños los 7 millones de euros que cuestan más todos los altos cargos", ha recalcado el diputado 'popular', quien ha considerado que es dinero se debe entregar a los empresarios, a los jóvenes o a las mujeres que quieren acceder al mercado laboral.



Por ello, ha aseverado que la Junta "se debe hacer caso a sí misma" y volver al "camino de la austeridad", de la "eficacia" y "eficiencia" de 2015, cuando se presentaron ante los extremeños con la propuesta de reducir a cinco las consejerías.



Toda vez que, en su opinión, ha quedado demostrado que una administración "tan mastodóntica" se ha revelado como "ineficaz" y no ha propiciado una mejora de las condiciones en la región.