Modernizar y rejuvenecer la administración pública, objetivo de nueva ejecutiva FeSP-UGT

La nueva ejecutiva que saldrá del I Congreso Regional de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT de Extremadura (FeSP-UGT) se marca como objetivo modernizar y rejuvenecer la administración pública extremeña.

Así lo ha destacado Manuel Fernández Colomo, el secretario general de la FeSP-UGT Extremadura y candidato a la reelección, quien ha aseverado que la pandemia ha hecho ver la necesidad de fortalecer los servicios públicos.

De esta forma, ha recalcado que, como consecuencia de ella, la ciudadanía se ha dado cuenta de que "no eran tan buenos" los servicios de salud para dar respuesta a una crisis "tan gorda", por lo que entiende necesario apostar por una "financiación adecuada" para prestar dichos servicios.

También ha indicado que en el transcurso de la cita congresual se quiere agradecer a los empleados públicos la labor realizada en el último año y ha apuntado que la misma debe servir con un homenaje para ellos.

PLAN "AMBICIOSO" PARA LA MODERNIZACIÓN

En declaraciones a los medios antes de la inauguración del I Congreso Regional de FeSP-UGT Extremadura, al que ha asistido el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, Manuel Fernández Colomo ha informado de que se le va a presentar al líder del Ejecutivo extremeño un plan "ambicioso" con una duración de varios años para modernizar la administración pública extremeña.

Así, ha dicho que la digitalización "no puede esperar más" y ha criticado que solo se puede hacer un 10 por ciento de los trámites electrónicos en la Junta de Extremadura.

También ha apostado por regular el teletrabajo y formar a los profesionales, como los docentes, para que puedan realizar su labor a través de este modo de la mejor manera, además de actualizar la normativa de la Junta, entre la que ha incluido el reglamento de ingreso, o reducir los índices de temporalidad.

REJUVENECER LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Manuel Fernández Colomo también ha reseñado que más del 10 por ciento de los empleados públicos tienen más de 60 años, por lo que ha considerado que se debe dar respuesta para rejuvenecer la administración.

Para ello, ha indicado que plantear una jubilación anticipada podría contribuir a ello, además de dar una oportunidad laboral a jóvenes titulados que están en el paro.

En su intervención, ha recalcado que este congreso se debería haber celebrado el pasado mes de junio, aunque la pandemia obligó a posponerlo hasta este marzo y se desarrollará con todas las garantías sanitarias y de seguridad en el Palacio de Congresos de Mérida, que cuenta con un auditoria de gran capacidad.

También se ha referido a que se ha apostado, en la composición de la nueva dirección, por jóvenes y mujeres, y la misma estará integrada por siete mujeres y cinco hombres, teniendo en cuenta, de esta forma, que es una federación muy feminizada.

LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES EUROPEOS SERÁ EL RETO DE LA ADMINISTRACIÓN

Por su parte, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que la administración pública española tiene por delante uno de los mayores retos que es ser capaces de ejecutar los planes europeos.

De esta forma, ha recordado que no habrá aprobación de proyectos si éstos no tienen "perfectamente fijados" cuáles son los objetivos y no habrá financiación si los mismos "no se han cumplido".

Por ello, ha insistido en que se está trabajando desde hace unos meses en este sentido para que cuando se conozca el conjunto de las líneas aprobadas por la Unión Europea a propuesta del Gobierno de España se pueda ser capaz de responder en estos próximos seis años a este "gran reto".

Asimismo, el presidente extremeño también ha expuesto que existe una previsión de jubilaciones en los próximos cinco años de los primeros funcionarios que empezaron a trabajar en la primera administración autonómica en los años 80, además de incidir en que la sociedad ha cambiado completamente y hay que ver cómo se puede adaptar la administración pública regional a los nuevos requerimientos sociales.