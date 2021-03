Extremadura propondrá en el CISNS un plan de protección para dar "viabilidad" al turismo

Ep

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha trasladado que propondrá en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) avanzar en un plan de protección para dar "viabilidad" el sector turístico y poder "dar pasos seguros sin dar pasos hacia atrás".



Así, ha apostado por comprometerse, a medida que se vaya avanzando en el proceso de vacunación, a poder utilizar una especie de "pasaporte" que pueda permitir la movilidad pero, ha reconocido que esa "expresión no es la más afortunada".



En una entrevista al programa "A esta hora" de Canal Extremadura Televisión, ha explicado que, en este documento, se podrían recoger aspectos como si la persona que viaja esta vacunada o si se realiza una prueba diagnóstica de infección activa con 72 horas de antelación a venir a otra comunidad autónoma cuya incidencia está controlada.



En cuanto al turismo, y de cara al puente de San José y Semana Santa, el consejero ha trasladado sus "más sinceras disculpas" porque, como ha dicho, no estaba previsto que se incluyera entre las restricciones el puente de San José.



Así, ha dicho que, hasta la entrada en vigor de las restricciones para esas dos fechas, la región llevaba una "buena hoja de ruta" en materia turística, por lo que ha confiado en que después de la Semana Santa se pueda volver a esa senda, aunque siempre teniendo presente la incidencia acumulada que tenga en ese momento, ha dicho.



Asimismo, y preguntado por la próxima edición del Festival de Mérida, uno de los eventos culturales más relevantes de Extremadura y que atrae turistas de muchos puntos de España, Vergeles ha recalcado que se celebró en 2020 y cree que en 2021, con la vacuna, se podría estar "más preparados incluso".



IR "POR DELANTE DEL VIRUS"



Asimismo, José María Vergeles ha indicado que los indicadores epidemiológicos no parece que avancen la llegada de una cuarta ola, aunque ha invitado a observarlos "con prudencia".

También, ha asegurado que se están haciendo muchas pruebas diagnósticas y cribados, detectando en los últimos días a muchas personas asintomáticas, para ir "por delante del virus".



Respecto a la vacunación, el consejero ha indicado que la limitación en estos momentos está en el número de dosis que llega a la comunidad, ya que Extremadura estará capacitada, en un "escenario conservador", a vacunar a 175.000 personas a la semana.



En este sentido, se ha referido a la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento de la vacuna de Janssen, que es "muy versátil", porque solo es necesario una sola dosis y tiene una conservación y un manejo más fácil.



"Espero que a lo largo del mes de abril podamos disponer de una serie de dosis mucho mayores para poder llegar a ese porcentaje de extremeños y extremeñas, que nosotros situamos en unos 530.000, entre finales de julio y agosto", ha dicho.



Sobre la vacuna de AstraZeneca, Vergeles ha dicho que será la Ponencia de Vacunas la que tendrá que decidir si se utiliza en mayores de 55 años, a lo que ha añadido que en la tarde de este viernes la Agencia Española del Medicamento ha emitido un comunicado en el que asegura que aún no se puede establecer una relación entre los trombos que se han registrado en otros países la vacuna.



Junto con ello, ha afirmado que "quiero llamar a la tranquilidad porque la ciencia no ha demostrado eso y por lo tanto nosotros nos tenemos que fiar de los organismos reguladores a nivel de la Unión Europea".



NUEVO MODELO RESIDENCIAL



El consejero se ha sometido también a algunas preguntas realizadas por ciudadanos, y en relación al modelo residencial para mayores, Vergeles ha apostado por llevar a cabo un nuevo modelo en el que se produzcan menos institucionalizaciones de personas de edad.



Así, el nuevo modelo de atención residencial, debería estar basado en tres niveles de atención. Uno primero, ha dicho, que estaría "muy cercano" al ciudadano prestando servicios dentro y fuera de residencias; el segundo por comarcas o zonas sociosanitarias, con una unidad de enfermería donde estarían aquellas personas que necesitan cuidados sociales y sanitarios; y un tercer nivel con unidades de convalecencias para recibir atención médica y de enfermería coordinada con el hospital de referencia.



Por otro lado, José María Vergeles ha resaltado la tranquilidad que siente por tener a la práctica totalidad de los residentes mayores vacunados y por el hecho de que en estos momentos no haya ningún positivo en los centros residenciales de la región.



Otra de las preguntas realizadas por ciudadanos ha sido si se contempla alguna gratificación económica para el personal sanitario, a lo que ha respondido que estos profesionales merecen todo el reconocimiento del mundo y que hay muchas formas de gratificarles, como poner a su disposición la mejor tecnología para desarrollarse profesionalmente o permitirles algunos días de descanso, ya que, como ha dicho, el incentivo económico es el "menos incentivador".



También, y en cuanto a la situación por la que atraviesan los feriantes de la región, tras muchos meses sin poder trabajar, el consejero Vergeles ha destacado que se está trabajando en una guía para establecer criterios de cara a que las atracciones feriales se puedan desarrollar en condiciones de seguridad.



Así, y preguntado por si en los próximos meses se podrían volver a instalar este tipo de atracciones y poder celebrar las tradicionales ferias, el consejero ha dicho que no habría motivos para no hacerlo siempre que la incidencia lo permita y no se produzcan situaciones que genere algún tipo de aglomeración o contacto estrecho, como serían las verbenas.



Sobre si ha llegado a pensar en algunas ocasiones durante la pandemia que ya no podía más, Vergeles ha reconocido que sí, pero que le mantenía en el cargo el "compromiso" y el interés por resolver una situación que nadie preveía.



VACUNACIÓN EN NIÑOS



Respecto a la vacunación en niños, Vergeles ha reconocido que desearía que fuera cuanto antes pero los ensayos clínicos que hay en la actualidad están en niños de más de 16 años, momento en el que se ha detenido en los menores con algún tipo de enfermedad o discapacidad que no están haciendo una socialización igual que otros sanos, por lo que ha reclamado la necesidad de promover ensayos en la edad pediátrica.



PANDEMIA DE VULNERABILIDAD SOCIAL



Y, el Vicepresidente Segundo, José María Vergeles, ha sostenido que la pandemia acabará sanitariamente y, tras ella, quedará una "pandemia de vulnerabilidad" social en Extremadura y en todo el país.



En este sentido, ha valorado la llegada de los fondos europeos de recuperación y resiliencia, que ayudarán a paliar la situación social derivada de la pandemia sanitaria.