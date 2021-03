Soraya Vega: “A las mujeres extremeñas nos falta lo mismo que al resto de mujeres"

MÁS PERSONAL:

- Dígame el nombre de una mujer extremeña que sea para usted destacable.

S.V.P.: María Telo, jurista y feminista imprescindible para la emancipación de todas nosotras.

- Una mujer que haya marcado su vida, pese a no conocerla.

S.V.P.: Clara Campoamor, nos ha marcado a todas, afortunadamente.

- Una mujer que haya marcado su vida -ya sea familiar, amiga, compañera de trabajo…-

S.V.P.: Es imposible centrarse en solo una. Las mujeres de mi familia y su unión me han marcado desde niña; mis amigas son mi red y mi espacio más seguro; y las compañeras que me he ido encontrando a lo largo de mi vida son mujeres admirables. Todas ellas son fuente inagotable de inspiración y aprendizaje.

- Dígame el nombre de una política “con mayúsculas”.

S.V.P.: María Cambrils, coetánea de Pablo Iglesias Posse y referente para todas las feministas socialistas y Elena Valenciano, una referente a la que quiero y admiro.

- Ahora que el mundo de la cultura lo está pasando tan mal por el tema de la pandemia, dígame el nombre de una actriz, directora de teatro o cine, dramaturga, música… que para usted sea “una de las grandes”.

S.V.P.: Nina Simone.

- Una novela protagonizada o escrita por una mujer que le haya marcado para bien o para mal.

S.V.P.: Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Me ha marcado para bien.

- Una película protagonizada por una mujer que diga usted, “¡cómo ésta ninguna!”.

S.V.P.: Una de mis favoritas es La fuente de las mujeres, protagonizada por muchas mujeres.