Partidos extremeños urgen medidas unitarias de cara al Puente de San José y Semana Santa

Los partidos políticos en Extremadura han abogado por que en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se tomen medidas unitarias para todas las comunidades autónomas de cara al Puente de San José y Semana Santa.

Así se han pronunciado los portavoces parlamentarios del PSOE, PP, Cs y Unidas por Extremadura al ser preguntados por los medios en la rueda de prensa que han ofrecido posterior a la reunión de la Junta de Portavoces que ha establecido el orden del día para la próxima sesión plenaria en la Asamblea de Extremadura.

También, y sobre la posibilidad de limitar la movilidad, PSOE, PP y Unidas por Extremadura se han mostrado abiertos a restringir dicha movilidad, mientras que Ciudadanos ha indicado que dicha decisión se debería tomar si los técnicos así lo estiman.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha recalcado que su grupo demanda "medidas unitarias" y que éstas tengan en cuenta los principios de "precaución" y "prudencia", además de añadir que "todo aboca a una menor movilidad".

En su intervención, Garlito ha recordado que el PP, en mitad de la pandemia, "jugó con la incertidumbre" y el "miedo" y hablaba de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le "robaba la autonomía a las comunidades autónomas".

De esta forma, ha expuesto que, en un "ejercicio de responsabilidad", la Junta y la Asamblea de Extremadura, han pedido siempre "unidad de acción". "El Grupo Parlamentario Socialista apoyamos esa posición de un toque de queda a las 23,00, esa posición en la que haya una movilidad reducida tanto en el Puente de San José como en la Semana Santa", ha aseverado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, se ha mostrado a favor de restringir la movilidad, además de añadir que le gustaría que hubiera una "autoridad única" en esta pandemia y no 17 autoridades "haciendo cada uno lo que considera conveniente".

De esta forma, ha dicho, cuando se mira hacia atrás, tras un año de pandemia, se ve lo que se ha "perdido" y se da cuenta de esa "descoordinación" y "falta de unidad de acción" que ha habido.

En esta línea, sobre un posible cierre perimetral de las comunidades de cara al Puente de San José y Semana Santa, Teniente ha recordado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el consejero de Sanidad, José María Vergeles, mantuvieron hace algunos meses que los cierres perimetrales "no servían para nada".

"Ahora tendría que decir alguien en el gobierno: nos equivocamos, ese fue nuestro error, nos equivocamos en la primera ola con las mascarillas, nos equivocamos en la segunda con los cierres perimetrales, nos equivocamos en la tercer con las vacunas y no nos podemos equivocar más, porque no puede ser que llevemos un año sin aprender de los errores", ha aseverado.

En el turno de Ciudadanos, su portavoz, David Salazar, ha indicado que su grupo espera que en la reunión del CISNS se pueda llegar a un plan nacional y que todas las comunidades sepan cuáles serán las reglas, ya que no se puede tener 17 planes diferentes para algo "tan importante como es la Semana Santa".

"Todos vimos los resultados del fallido Plan Navidad, de lo que pasó en Navidades y las consecuencias que pagamos después", ha aseverado, al tiempo que ha abogado por la "cautela" para no tener que lamentar una cuarta ola de la pandemia.

Asimismo, y preguntado por si se debería cerrar la región de cara al Puente de San José, Salazar ha apuntado que cualquier medida a adoptar debe ser tomada en función a criterios científicos y sanitarios.

No obstante, ha indicado que si se cumplen con las medidas de protección para que no se den aglomeraciones, no debería haber "mayores problemas", aunque ha recalcado que su grupo esperará a conocer los criterios científicos, algo por lo que siempre ha abogado dicho grupo, ha dicho.

Finalmente, la portavoz del Grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha confiado en que el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, no vuelva a "caer en el error", ya que debería ser el primero en decir en el CISNS que el dejar abierta la región el Puente Diciembre provocó, ha dicho, "la peor situación vivida en pandemia por ninguna comunidad autónoma".

"Creo que la enseñanza es clara y que no deberíamos tropezar de nuevo en la misma piedra, porque permitir volver a estar abiertos en Semana Santa es volver a enfrentarnos a una cuarta ola que va a complicar el proceso de vacunación, que es la única salida a esta pandemia", ha apuntado, al tiempo que ha abogado por establecer ayudas directas para los sectores afectados por las medidas restrictivas.

En este sentido, ha recordado que Extremadura tiene a 1 millón de habitantes viviendo en la región y a 500.000 extremeños viviendo fuera de los límites de la comunidad, por lo que ha dicho que solo ese dato debería "hacer pensar al señor Vergeles lo que puede suponer mantener abierta la comunidad en Semana Santa y en el Puente de San José".

Asimismo, De Miguel, hablar del "milagro extremeño" cuando se aborda la importante reducción de la incidencia acumulada en la región es un "verdadero insulto", ya que Extremadura ha llegado estar a la cabeza en contagio a pesar de ser una región extensa y despoblada.